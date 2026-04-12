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90-61. El Barça cura sus penas europeas a costa del Surne Bilbao y blinda el 'play-off'

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Barcelona, 12 abr (EFE).- El Barça dejó atrás este domingo el golpe de las dos derrotas que le cerraron definitivamente el acceso al 'Top-6' de la Euroliga, al imponerse con autoridad al Surne Bilbao Basket (90-61) para reconciliarse con el Palau Blaugrana y encarrilar su presencia en las eliminatorias al título de la Liga Endesa.

El conjunto azulgrana se apuntó su decimoctava victoria tras un partido sin historia, construido desde una mejora colectiva que le permite abrir una ventaja de tres triunfos respecto al corte que marca el cuadro vasco, con un partido menos y ocho jornadas por disputarse en la fase regular.

Con Youssoupha Fall (17 puntos), Joel Parra (16) y Will Clyburn (10) superando la barrera de los dobles dígitos de anotación, el equipo que dirige Xavi Pascual, que llegó a las 300 victorias en la ACB, recuperó sensaciones de cara a su decisivo duelo del próximo viernes ante el Bayern de Múnich alemán, en el que se jugará su clasificación para el 'play-in' de la Euroliga.

Obligado a reaccionar, el Barça respondió desde el salto inicial con la contundencia que reclamaba el Palau Blaugrana para empezar a digerir el golpe. Un parcial de 10-2 en los primeros cinco minutos no solo retrató el acierto exterior, sino también un salto en energía, actividad defensiva y compromiso colectivo para sacudirse el mal sabor de boca.

Desde ahí, los locales construyeron el partido, creciendo al ritmo que imponía Fall en la pintura y trasladando ese dominio al otro lado de la pista, donde Shengelia y Clyburn acompañaban con acierto. Todo encajaba para los de Xavi Pascual, que cerraron el primer cuarto con un triple de Parra sobre la bocina para abrir la primera brecha (21-7).

Enfrente, un Surne gris, castigado por el desgaste intersemanal tras sellar su pase a la final de la Copa FIBA Europa, apenas ofrecía resistencia. Su pobre bagaje (nueve puntos en doce minutos) desdibujaba cualquier atisbo de oposición y permitía al Barça gestionar la ventaja con comodidad (32-16, min. 16).

Con Núñez al mando, de regreso al Palau más de un año después de su grave lesión de rodilla, el Barça ganó pausa, orden y variedad en la dirección. A partir de ahí, el conjunto azulgrana siguió castigando desde un juego colectivo fluido, encontrando además puntos al contraataque para estirar la renta hasta un contundente 41-23 camino de vestuarios.

Tras el descanso, el Surne intentó elevar el ritmo y cambiar la inercia del encuentro, pero su reacción se quedó en destellos aislados de Krampelj (16 puntos), sin continuidad ni argumentos suficientes.

Hilliard y Pantzar, llamados a liderar, pasaron de puntillas, y el intento bilbaíno se diluyó pronto ante un Barça al que le seguía entrando prácticamente todo (61-38, min. 27).

Con el partido ya encarrilado, Xavi Pascual pudo dosificar esfuerzos y repartir minutos en el tercer encuentro en seis días. Aun así, la segunda unidad azulgrana mantuvo el listón competitivo, mientras el Surne, ya resignado y pidiendo el final a gritos, apenas logró maquillar el 90-61 definitivo.

- Ficha técnica:

90 - Barça (21+20+24+25): Punter (8), Clyburn (10), Parra (16), Shengelia (10), Vesely (-), -cinco inicial-, Marcos (2), Norris (6), Brizuela (9), Hernangómez (8), Núñez (4), Fall (17), y González (-).

61 - Surne Bilbao (7+16+20+18): Pantzar (6), Jaworski (7), Lazarevic (4), Petrasek (3), Hlinason (7), -cinco inicial-, Normantas (3), Frey (3), Krampelj (16), Hilliard (5), Bagayoko (-), Sylla (2) y Font (5).

Árbitros: Jordi Aliaga, Javier Torres y Cristóbal Sánchez. Eliminaron a Juani Marcos por cinco faltas personales (min.38).

Incidencias: Partido de la vigésimo sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 5.889 espectadores. EFE

avm/gmh/jl

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