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88-86. Otro truco de magia de Forrest le amarga debut al 'Ché' Garcia con el Gran Canaria

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Vitoria, 12 abr (EFE).- Trent Forrest hizo otro truco de magia a siete segundos del final para lograr una canasta con falta personal que puso el definitivo 88-86 a favor de Kosner Baskonia que sufrió ante un reactivado Dreamland Gran Canaria que, en el debut del argentino Ernesto 'Ché' García en el banquillo, rozó la hazaña en el Buesa Arena.

Los vitorianos reaccionaron tras el descanso e igualaron las fuerzas de un partido que tuvo un color amarillo durante la primera parte.

Los azulgranas no pudieron romperlo y se llegó a un cara o cruz que cayó del lado vasco gracias a la aparición de Kobi Simmons, que finalizó con 21 puntos, antes del malabarismo de Forrest.

Los del ‘Che’ García demostraron gran parte de las cualidades que no pudieron exhibir durante la temporada y la llegada del argentino soltó al equipo, liderado por Chimezi Metu e Isaiah Wong.

Sin embargo, los canarios estarán condenados a sufrir para mantener la categoría ante rivales directos.

Dos triples de los interiores canarios lanzaron a los claretianos en el comienzo de un partido que puso al Gran Canaria con un 0-8.

El regreso de Kobi Simmons y Rodi Kurucs fue la mejor noticia en un primer cuarto cargado de errores de los locales, que se vieron sorprendidos por un Gran Canaria espoleado por el cambio de entrenador.

La defensa visitante puso en problemas a los vascos, que solo anotaron 10 puntos tras un primer asalto que iba al ritmo de su nuevo técnico (10-20).

Los isleños tomaron 15 puntos de renta con un 0-5 de parcial en el arranque de un segundo acto que no cambió el guion cuando Isaiah Wong entró en acción.

El Baskonia remó y mejoró poco a poco, pero el Gran Canaria aguantó las embestidas azulgranas, que no podían sumar canastas fáciles ante la energía amarilla.

El tiro libre resolvió los problemas ofensivos de los baskonistas, que perdonaron debajo del aro al filo de un descanso que mostró un corto 33-40.

Un 14-4 transformó al Baskonia que se puso por delante en el partido en los primeros compases del tercer acto, donde cambió el ritmo de los dos equipos.

La defensa local mejoro notablemente y obligó a los canarios a lanzar desde posiciones lejanas. Sin embargo, los de Ernesto García reaccionaron desde la defensa para mantenerse cerca de su rival.

De hecho, dos triples consecutivos del argentino Nico Brussino cerraron un parcial de 2-10 para que los canarios recuperaran la iniciativa cuando parecía que el Baskonia iba a romper el partido.

Chimezi Metu reapareció para acompañar al alero canario y sostener el mando de los claretianos, que entraron por delante en el último acto, (63-64).

Carlos Alocén y Kobi Simmons intercambiaron canastas y el partido se soltó. Un 0-7 del Gran Canaria con seis minutos por delante abrió una pequeña brecha para los de Ernesto García, después de muchos minutos.

Los anotadores, Wong y Luwawu-Cabarrot de las dos escuadras aparecieron cuando más quemaba.

Cuatro puntos de Kobi Simmons con menos 1:30 para el final dejaron el partido en un 85-80 para los locales, que parecía definitivo pero Kassius Robertson, desaparecido durante el choque, endosó seis puntos con un triple que dejó al Gran Canaria rozando la victoria a 12 segundos del final, 85-86.

Paolo Galbiati puso el balón en manos de Trent Forrest y una canasta con adicional del base azulgrana dejó la victoria en el Buesa Arena después de que Wong no pudiera anotar delante de Diakité, 88-86.

Ficha técnica:

88 - Kosner Baskonia (10+21+30+25): Forrest (16), Villar (-), Radzevicius (8) Omoruyi (7) y Edwards (2) -cinco inicial-, Diakité (13), Simmons (21), Kurucs (5), Luwawu-Cabarrot (14), Spagnolo (-), Joksimovic (-) y Frisch (2).

86 - Dreamland Gran Canaria (20+18+24+22): Albicy (-), Robertson (12), Brussino (13), Metu (18) y Tobey (11) -cinco inicial-, Wong (16), Samar (-), Alocén (7), Kuath (3), Vila (-), Maniema (-) y Pelos (6).

Árbitros: Carlos Cortés, Arnau Padrós e Igor Esteve. Eliminaron por faltas personales a Tobey y señalaron falta antideportiva a Omoruyi (min.28).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 26 de la Liga Endesa disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 8.057 espectadores. EFE

jd/og

(foto)

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