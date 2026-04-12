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87-77. El Baxi Manresa se lleva el derbi catalán y corta su mala racha

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Manresa (Barcelona), 12 abr (EFE).- El Baxi Manresa, impulsado por el acierto de Alex Reyes, que anotó diecisiete puntos, ganó el derbi catalán ante el Asisa Joventut (87-77) y cortó su mala racha de resultados en la Liga Endesa.

Los manresanos arrancaron el partido con la sexta marcha en el acelerador de la mano de un increíble Reyes desde la línea de tres, con un parcial 7-0 de inicio que no gustó nada a Dani Miret, que rápidamente paró el choque con un tiempo muerto.

Como era de esperar, el Joventut reaccionó de la mano de Michael Ruzic, cada vez más cómodo en la pintura desde las bajas de Tomic y Birgander (9-10, min. 7).

Un derbi que empezó con poca anotación que finalmente se calentó con la irrupción en pista de Eli Brooks, que puso el 18-17 al final del primer periodo.

El segundo cuarto arrancó igual que el primero, con un imperial Reyes desde la larga distancia para volver a poner a los suyos con cinco puntos de diferencia en el luminoso (25-20, min. 13).

Con el paso de los minutos, el Baxi Manresa corrió más en ataque de la mano de Marcis Steinbergs y eso les permitió mejorar sus porcentajes desde el triple más allá del propio Reyes (36-31, min. 18).

Y si alguien faltaba por aparecer en el Nou Congost era el exmanresano Cameron Hunt, que acercó a la Penya en el marcador y puso el 39-37 justo antes del tiempo de descanso.

En la reanudación, el Baxi Manresa subió aún más su ritmo ofensivo, algo que pilló completamente fuera de juego a su rival. Un triple de Brooks puso una nueva máxima local (49-39, min. 23).

Cuando mejor estaban jugando los del Bages, en los verdinegros volvió a aparecer Hunt con dos triples clave para rebajar la desventaja y no dejar que los de Diego Ocampo se escaparan en el marcador (56-48, min. 27). El propio Hunt siguió en trance y otro triple suyo puso el 62-56 al final del tercer cuarto.

En los últimos diez minutos de partido ambos equipos volvieron a anotar de tres, esta vez con Ferran Bassas y Adam Hanga de protagonistas. Y H unt aparecía de nuevo con un par de jugadas que pusieron el 78-75 a falta de dos minutos para el final.

Con todo muy igualado, los triples de Bassas y Duke Jr y dos errores consecutivos de Hanga dieron la décima victoria de la temporada a los del Bages.

- Ficha técnica:

87. Baxi Manresa (18+21+23+25): Brooks (17), Reyes (17), Ubal (4), Knudsen (6), Akobundu (7) -cinco inicial-; Duke (9), Bassas (16), Steinbergs (5), Oriola (6) y Naspler (-).

77. Asisa Joventut (17+20+19+21): Rubio (10), Hakanson (11), Hunt (16), Parker (9), Allen (-) -cinco inicial-; Drell (2), Kraag (3), Vives (-), Ruzic (18) y Hanga (8).

Árbitros: Carlos Peruga, Raúl Zamorano y David Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 26 de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el Nou Congost ante 4.804 espectadores. EFE

jvs/gmh/apa

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