5-1. El Racing recupera la ilusión

Santander, 12 abr (EFE).- El Racing de Santander se reencontró con el juego, y los goles, para imponerse con autoridad a la UD Almería (5-1), en el duelo directo entre primero y segundo de LaLiga Hypermotion, y aprovechó el resto de resultados de la jornada para volver a abrir brecha en la cabeza de la clasificación y recuperar la ilusión de su afición por el ascenso tras varios malos resultados.

Todavía escocía en Santander la dura derrota en Andorra (6-2) y el Racing saltó al terreno de juego con la obligación de ofrecer a su afición la mejor imagen posible. Los cántabros comenzaron llevando la iniciativa en los primeros minutos y dispusieron pronto de alguna ocasión, como un remate de Maguette al larguero, pero, pasado el minuto 10 de partido, un balón largo superó a la defensa verdiblanca y Embarba, en el uno contra uno, ante el debutante Eriksson, no falló para adelantar a la UD Almería en el marcador.

Los fantasmas del pasado parecieron querer regresar a El Sardinero, pero el conjunto cántabro reaccionó bien y, apenas diez minutos después, en una jugada similar al tanto del Almería, Manu Hernando vio el desmarque de Andrés Martín y este, tras controlar y zafarse de su marcador, batió al cancerbero rival para hacer el empate.

El gol probablemente hacía justicia a lo visto hasta el momento, con un Racing que estaba desplegando sus mejores minutos en mucho tiempo y, fruto de ello, poco después, llegó el segundo tanto verdiblanco. Andrés Martín recibió el esférico en la frontal del área y vio la incorporación por el flanco izquierdo de Íñigo Vicente que, tras recortar a un defensa, conectó un potente disparo que sorprendió a Andrés Fernández.

Antes de llegar al descanso, ya en el tiempo añadido, se produjo una jugada clave que condicionaba el resto del encuentro. Aunque en primera instancia el árbitro de la contienda, Rafael Sánchez, no señaló nada, el VAR le llamó para revisar un pisotón de Lopy sobre la pierna Peio Canales en un balón dividido y el colegiado finalmente decidió expulsar al jugador del Almería.

En la segunda parte, sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos, el crono corría a favor del Racing que, sin embargo, no conseguía un tercer tanto que sentenciara el encuentro. Y, a falta de un cuarto de hora para el final, se abrió un nuevo escenario en el partido cuando el colegiado no dudó en expulsar con roja directa al jugador del Racing Mario en una acción en la que golpeó a Arnau.

El Almería volvía a meterse de lleno en el partido y los nervios volvieron a apoderarse de El Sardinero, pero, casi sin tiempo para asimilar la expulsión, en una desafortunada acción del guardameta Andrés Fernández en su salida, Villalibre se quedó solo ante la portería para rematar a placer y hacer estallar de júbilo a las 22.128 personas que llenaban el estadio.

Tres minutos después, Peio Canales, probablemente el mejor jugador del encuentro, culminaba una gran jugada individual para conseguir el 4-1 y sentenciar definitivamente un partido en el que todavía habría tiempo para un gol más, de Sangalli, que remató al fondo de las mallas otra incursión de Canales en el área rival para lograr el 5-1 final y devolver la ilusión del ascenso al racinguismo.

- Ficha técnica:

5 - Racing de Santander: Eriksson; Javi Castro, Manu Hernando, Pablo Ramón (Sangalli, min. 71), Mario; Andrés Martín (Damián, min. 89), Maguette, Gustavo Puerta (Íñigo (min. 89), Peio Canales, Íñigo Vicente (Suleiman, min. 80); Guliashvili (Villalibre, min. 71).

1 - UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Nelson Monte, Bonini, Álex Muñoz; Arribas (Horta, min. 70), Baba (Dzodic, min. 46), Lopy, Nico Melamed (Arnau, min. 46), Embarba (Morci, min. 83); Miguel De la Fuente (Soko, min. 70).

Goles: 0-1, Embarba, min. 12; 1-1, Andrés Martín, min. 21; 2-1, Íñigo Vicente, min. 28; 3-1, Villalibre (min. 79); 4-1, Peio Canales (min. 82); 5-1, Sangalli (min. 87).

Árbitro: Rafael Sánchez (colegio murciano). Amonestó a los locales Manu Hernando (min. 22), Andrés Martín (min. 45+1), Guliashvili (min. 49) y Pablo Ramón (min. 62), y a los visitantes Nelson Montes (min. 19), Rubi (entrenador 45+3) y Luna (min. 61). Expulsó con roja directa al visitante Lopy (min. 45+5) por un pisotón sobre un rival, y al local Mario (min. 76), por entender como juego brusco grave una entrada sobre un rival.

Incidencias: Partido de la trigésimo quinta jornada de la Liga Hypermotion celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.128 espectadores.EFE1011177 / 1012169