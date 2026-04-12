31-13. Las Guerreras arrollan a Israel y acaban invictas el camino rumbo al Europeo

Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), 12 abr (EFE).- La selección española femenina de balonmano derrotó este domingo a la de Israel por 31-13 a puerta cerrada en el Pabellón Municipal Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) y concluye invicta y con pleno de seis triunfos la fase de clasificación para el Europeo de Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Turquía de 2026 y cuyo sorteo se celebra el jueves en la ciudad polaca de Katowice.

Con el objetivo ya conseguido ante de este partido, las Guerreras pusieron muy pronto la directa ante Israel para no tener sorpresas en el marcador. El parcial de arranque era de 5-0 en el minuto 6.

Acto seguido creció el ataque israelí y aparecieron los fallos en el lanzamiento de las Guerreras, con lo que del 6-1 en el minuto 7:53, se paso al 7-2 en el 10 y al 7-3 del minuto 15 tras cinco minutos sin anotar las españolas.

Aun tardaría un minuto más España en anotar el octavo gol y fue el instante en el que despertaron de nuevo con ritmo, defensa y contraataque para poner mayores distancias en luminoso. Acabaron los primeros 30 minutos con un 14-8 para las de Joaquín Rocamora.

La segunda parte fue otra historia. España salió decidida a que se ampliasen las diferencias, y a las israelíes, con el paso de los minutos, ya les costaba mucho más debido la contundencia defensiva que imponía las Guerreras en el avanzado, que también mejoraron prestaciones físicas tanto en defensa como en ataque.

Prueba de ello es que Israel se quedo solo con cinco goles en estos segundos 30 minutos, lo que explica lo demoledor que fue el combinado español en su juego.

Así, los minutos iban ampliando distancias en el luminoso, que registraban la mayor del partido al final de los 60 minutos (31-13), con 18 goles de renta para las españolas.

- Ficha técnica:

31 - España: Nicole Morales y Maddi Aalla; Eli Cesáreo (-), Ona Vegué (2p), Maitane Etxeberria (-), Lysa Tchaptchet (5), Daniela So Delgado (8, 1p), Alicia Fernández (3, 2p), Paola Bernabé (1), Elba Álvarez (4, 2p), Lyndie Tchaptchet (-), Carmen Arroyo (1), Paula María Agulló (2), Lisa Oppedal (2), Belén Rodríguez (2) y Aitana Santomé (1).

13 - Israel: Maayan Amram, Gaya Ben Zikry y Agam Nisemzon; May Ulzari (-), Shir Gavza (-), Keren Teplitsky (2), Shira Gerbi (2, 1p), Yael Shoham (2), Osher Cohen (-), Sharon Akler (1), Anna Lezinska (1), Amit Izak (2), Chen Malakan (-), Mor Shaul (3), Shira Vakrat (-) y Hanna Storozhuk (-)

Marcador cada cinco minutos: 4-0, 7-2, 7-3, 9-5, 12-7 y 14-8 (descanso); 17-10, 19-12, 23-12, 25-12, 29-13 y 31-13 (final)

​Árbitros: Los ucranianos Ruslan Loshak y Mykola Shnyt. Excluyeron a Elba Álvarez, Belén Rodríguez y Paula María Agulló, en una ocasión y en dos ocasiones a Lysa Tchaptchet y a Eli Cesareo, por España, y por Israel a Mor Shaul, en una ocasión y en dos ocasiones a Anna Lezinska y Shira Gerbi.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta y última jornada del grupo 6 de la fase de clasificación para el Europeo de Polonia, Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Turquía 2026, disputado, a puerta cerrada, en el Pabellón Municipal ´Macarena Aguilar’ de Bolaños de Calatrava. EFE

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