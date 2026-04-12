2-2. Mirandés y Castellón brindaron espectáculo pero perdieron puntos

Miranda de Ebro (Burgos), 12 abr (EFE).- El empate (2-2) entre el Mirandés y Castellón fue un homenaje al fútbol ofensivo, con alternativas y con una parte para cada equipo, sin que ninguno de los dos quedara satisfecho con el punto obtenido, porque los visitantes desperdiciaron un 0-2 al descanso y ocasiones para sentenciar y los locales, tras quedarse en superioridad numérica, también lamentaron el acierto del guardameta rival Matthys en el tramo final.

De inicio, el balón parado, una de las mejores armas castellonenses, pudo dar ya resultado a los diez minutos tras un saque de esquina de Álex Calatrava, que dejó el balón muerto en boca de gol y el remate de Brignani se topó con la intervención de Juanpa.

El partido empezó a tener solo un dueño, un conjunto blanquinegro se hizo amo y señor del balón, sin pasar por ningún apuro y buscando trenzar jugadas, aunque se adelantara en el marcador con su habitual pericia en el balón parado, ya que tras un saque de esquina en corto, Jakobsen remataba en el primer palo sorprendiendo al guardameta local.

Sin tiempo para asimilar el mazazo, el equipo de Pablo Hernández castigó la excesiva endeblez defensiva de su rival y tras un pase a Álex Calatrava, el mejor en los suyos, el barcelonés puso un disparo con su zurda pegado al palo izquierdo haciendo inútil la estirada de Juampa para colocar en tres minutos un duro 0-2.

Tras el paso por vestuarios, el partido mantuvo en el inicio del segundo periodo el mismo guión y el Castellón pudo sentenciar en dos acciones consecutivas, primero con un disparo al larguero de Diego Barri y a renglón seguido con una parada a bocajarro de Juanpa Álex Calatrava.

De lo que pudo ser la sentencia se pasó a la esperanza con una contra en la que Unax del Cura volvió a demostrar su idilio con el gol -llegaba del anotado ante el Real Zaragoza- y, tras deshacerse con un movimiento de su defensor, cruzó al palo largo a Matthys que no pudo evitar el 1-2.

El tanto local enloqueció el choque y, primero El Jebari con un remate desde fuera del área y después, tras el saque de esquina, Marin Pascual de cabeza, obligaron al portero visitante a meter sendas manos por encima del larguero.

Pero de nuevo fue el Castellón el que pudo aprovechar la ruptura del partido tras un gran centro de Pablo Santiago que, con todo a su favor, Camara picó en exceso su cabezazo enviando fuera el balón.

El ida y vuelta volvió a castigar con su defensa adelantada al equipo levantino que vio como un balón filtrado de Fer Medrano dejó en solitario hacia portería a Juan Hernández que no perdonó para el empate.

La locura se había instalado en Anduva y solo segundos después otra jugada muy similar con un pase preciso del goleador Carlos Fernández permitió a El Jebari colocar su cuerpo por delante de Mellot que no tuvo otro remedio que derriba al delantero local y sufrir la expulsión, todavía con mucho partido por delante.

El Mirandés, con superioridad numérica se volcó en busca de una victoria vital, inesperada en la primera mitad y dispuso de ocasiones suficientes para haberlo logrado, pero se chocó con el acierto de un Matthys inconmensurable.

El portero belga primero sacó una mano prodigiosa a remate de Unax del Cura y después a un remate de cabeza de Martín Pascual tras saque de esquina de Bauzà que impidió el volteo del marcador a favor de los rojillos.

- Ficha técnica:

2- CD Mirandés: Juanpa; Tamarit, Martin Pascual, Cabello, Medrano; Bauzà, Helguera; Javi Hernández, Unax, El Jebari (Pablo Pérez, M. 79) y Carlos Fernández.

2- CD Castellón: Matthys, Mellot, Brignani, Alberto, Lucas Alcázar; Pablo Santiago (Cipenga, M. 68), Gerenabarrena (Doué, M. 75), Barri, Jakobsen (Mabil, M. 68), Álex Calatrava (Fadel, M. 90) y Camara (Álvaro García, M. 75).

Goles: 0-1, Jakobsen (M. 29); 0-2, Calatrava (M. 32); 1-2, Unax (M. 54); 2-2, Javi Hernández (M. 64).

Árbitro: José Antonio Sánchez (comité andaluz). Mostró tarjeta roja a Mellot (M. 65) y Doué (M. 82) por el Castellón.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada trigésima quinta de LaLiga Hypermotion disputada en el estadio Anduva ante 4.358 espectadores. EFE

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