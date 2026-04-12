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2-2. Inter Miami empata con NY Red Bulls y sigue sin ganar en su nuevo estadio

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Washington, 11 abr (EFE).- Inter Miami CF empató este sábado 2-2 ante New York Red Bulls en su segundo partido en el nuevo estadio, donde aún no conoce la victoria. Las 'Garzas' sacaron el mismo resultado que en el estreno la semana pasada del Nu Stadium.

Los Red Bulls se adelantaron en el minuto 15 con un gol de Jorge Ruvalcaba. El atacante mexicoestadounidense quedó solo ante Dayne St. Clair tras una contra conducida por Julian Hall, que recortó a Maximiliano Falcón e Ian Fray antes de asistir a Ruvalcaba.

Las 'Garzas' empataron justo antes del descanso, cuando Mateo Silvetti remató solo dentro del área un centro preciso de su compatriota Rodrigo De Paul.

Y se adelantaron en el 55 con el primero de Germán Berterame con la camiseta del Inter Miami. Lionel Messi encaraba en el borde del área recortando rivales en busca del disparo, pero Adri Mehmeti le robó el balón y el despeje cayó a pies de Berterame, que no perdonó.

El propio Mehmeti se redimió de su error en el gol de Berterame al firmar el definitivo 2-2 en el minuto 77, tras rematar en el área pequeña un centro de Hall, que hizo lo que quiso con De Paul, en una jugada de estrategia.

Pese a los dos empates, el Inter Miami ocupa la segunda posición en la Conferencia Este con 12 puntos en siete jornadas, a cuatro puntos del líder, el Nashville.

Messi y compañía tendrán una tercera oportunidad de brindarle al Nu Stadium su primera victoria cuando reciban el próximo sábado al Colorado Rapids. EFE

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