2-1. Mateta regala la victoria al Crystal Palace

Londres, 12 abr (EFE).- El francés Jean-Philippe Mateta fue decisivo este domingo con un doblete en la victoria por 2-1 del Crystal Palace ante el Newcastle United, que se adelantó en la primera mitad por medio de William Osula.

El delantero fue clave para que los suyos diesen la vuelta al marcador después de que Osula batieese a Dean Henderson tras recibir un pase de Lewis Skelly.

Los locales no se rindieron y consiguieron la victoria en los últimos minutos de encuentro.

En el 80, Mateta empató al aprovechar una gran asistencia de Tywick Mitchell y en el 94 el colegiado pitó un penalti por un agarrón de Sven Botman a Jefferson Lerma.

Mateta asumió la responsabilidad y ajustó la pena máxima a un palo para que Aaron Ramsdale, que adivinó el lado, no pudiera atajar el balón.

Con esta victoria, el Crystal Palace asciende a la decimotercera plaza y el Newcastle se queda en la decimocuarta y complica sus aspiraciones de acabar en los puestos europeos, posiciones que tiene a siete puntos. EFE