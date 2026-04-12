2-0. Un doblete de Muriqi pone tierra de por medio entre Mallorca y Rayo

Palma, 12 abr (EFE). - El Mallorca se impone al descanso al Rayo Vallecano (2-0) gracias a un doblete de Vedat Muriqi que hizo justicia para un cuadro balear muy superior a los madrileños en todo momento, que pudo recortar distancias en los instantes finales con un cabezazo de Nteka. EFE
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