107-91. El UCAM y DeJulius se exhiben y ya son 19 sus victorias y cinco seguidas

(Corrige el resultado en el titular de la MU7013)

Murcia, 12 abr (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto, tercer clasificado de la Liga Endesa ahora con 19 victorias -cinco de ellas consecutivas en una racha que tiene abierta- y sólo siete derrotas, venció por 107-91 al Covirán Granada, colista de la competición con tres triunfos en 26 jornadas, en un encuentro en el que los murcianos y, en especial David DeJulius, se lucieron una vez más en ataque -31 puntos y 11 asistencias para el base- y demostraron que digirieron bien el KO europeo.

El Palacio de los Deportes de Murcia acogía el encuentro tras asistir a la eliminación de su equipo en las semifinales de la FIBA Copa de Europa y la desilusión que supuso el miércoles el insuficiente triunfo por 89-85 ante el PAOK de Salónica griego -prevaleció el 79-73 de la ida en suelo heleno-.

Los de Sito Alonso, además, encaraban el envite con las bajas de los lesionados Sander Raieste y Dylan Ennis mientras que el Covirán llegaba a Murcia siendo el último de la fila -sigue siéndolo-, cerca de estar desahuciado en la pelea por la permanencia y con las ausencias igualmente por sendas lesiones de Beqa Burjanadze, William Howard y Mehdy Ngouama en los de Arturo Ruiz.

En el recuerdo estaba lo ocurrido en la primera vuelta -triunfo del UCAM CB por 79-86 en la capital nazarí- y este nuevo compromiso arrancó con sucesión de alternativas en el mando del marcador y la máxima ventaja que tuvo uno de los dos equipos en ese tramo fue de tres puntos con el 9-12 del que dispuso el cuadro andaluz y luego con el 15-12 a favor de los de casa tras dos triples seguidos de Michael Forrest y Kelan Martin.

Sito sorprendió dando entrada al canterano Pablo Sevilla en el minuto 7 y, con el joven alero molinense de 19 años recién cumplidos en pista, los granas se enchufaron para cerrar el cuarto cinco puntos arriba (28-23) y eso a pesar de los cinco puntos seguidos anotados por Jassel Pérez.

Moussa Diagne, con siete saliendo desde el banquillo, contribuyó a que la ventaja murciana se elevara hasta el +6 en el inicio del segundo periodo (31-25 y 33-27). Sin embargo, Pérez replicó y reaccionó el Covirán. Un triple del dominicano, ya con 10 tantos, empató el encuentro a 35 pero DeJulius apareció de lleno en escena de forma arrolladora y se encargó de volver a abrir diferencias y poner los 15 de ventaja local (60-45).

Elias Valtonen, anotando dos tiros libres, la dejó en 13 al descanso (60-47) y habiendo logrado ya DeJulius 18 puntos, 14 de ellos en el segundo cuarto -21 de valoración-. El base estadounidense internacional con Eslovaquia seguía de dulce tras los 41 que firmó cuatro días antes contra el PAOK y su equipo llevaba una proyección de 120 en el partido.

El choque se reanudó con atasco ofensivo -ninguna canasta en juego en dos minutos y medio-. Emanuel Cate acabó con eso logrando un 2+1 y el UCAM CB recuperó los 15 de renta (64-49). Con el rumano y Diagne dominantes en ambas zonas los universitarios mantuvieron ese colchón a pesar de la aportación ofensiva de Luka Bozic. Jassel Pérez se sumó a la fiesta y un triple suyo, el tercero en tres intentos, colocó el 70-61. Sito lo paró con tiempo muerto y lo que era una situación muy controlada se complicó porque otro enceste de máximo valor por parte de Valtonen siguió estrechando los guarismos (74-68). Todavía hubo un 74-70 porque Bozic siguió a lo suyo -ya con 21 tantos, 11 en el tercer cuarto- y el mismo concluyó con el 75-70 y un parcial de 15-23 para los visitantes.

DeJulius, quien llevaba tiempo sin encestar, volvió por sus fueros anotando y asistiendo -conectó especialmente bien con Cacok- y el UCAM CB recuperó el tono (91-80 con seis minutos por jugarse). No obstante, los granadinos, pese a su más que delicada situación, continuaron mostrando orgullo y Amar Alibegovic hizo daño. Una falta antideportiva señalada a DeJulius dejó el tanteo en 91-87 en el ecuador de la última entrega.

Había partido, pero Howard Sant-Roos, desatado de tres, rompió el parcial de 0-7 y, cómo no, DeJulius prácticamente sentenció. El cuadro grana llegó otra jornada más a la centena y lo hizo con un triple, el tercero, de su líder ofensivo (100-89). Habría un cuarto para él y otra canasta suya al contragolpe. Los casi 6.000 espectadores despidieron al grito de ¡MPV, MVP, MVP! al jugador de Detroit, que se sentó a un minuto y medio del final con el trabajo más que hecho. Concluyó con 31 tantos -8/11 en tiros de dos, 4/6 en triples y 3/4 en tiros libres-, más 11 pases de canasta, 2 recuperaciones y 7 faltas forzadas en 28 minutos y 27 segundos en pista. Fue clave en otra triunfo convincente de los de la capital del Segura.

- Ficha técnica:

107. UCAM Murcia Club Baloncesto (28+32+15+32): DeJulius (31), Radebaugh (4), Falk (9), Toni Nakic (4) y Cate (9) -cinco inicial-, Cacok (14), Michael Forrest (6), Sant-Roos (9), Pablo Sevilla (-), Moussa Diagne (10), De la Torre (4) y Kelan Martin (7).

91. Covirán Granada (23+24+23+21): Rousselle (2), Jassel Pérez (13), Valtonen (10), Bozic (25) y Alibegovic (20) -cinco inicial-, Klajic (10), Olumuyiwa (4), Johnson (-), Lluís Costa (5) y Brimah (2).

Árbitros: Martín Caballero Madrid, Joaquín García González y Roberto Lucas Martínez. Eliminaron al visitante Rousselle (m.34).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.927 espectadores. EFE

Ij/apa/arh