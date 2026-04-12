1-1. Osasuna y Betis empatan en un duelo intenso y con alternativas

Pamplona, 12 abr (EFE).- Osasuna y Betis empataron este domingo (1-1) en un duelo intenso en el que Abde adelantó al equipo andaluz en los primeros minutos y Budimir igualó el marcador desde el punto de penalti antes del descanso.

Osasuna salió valiente, buscando la meta rival por las bandas con Rubén García y Rosier como protagonistas. Esa disposición tan adelantada permitió al Betis asestar el primer golpe a los 7 minutos. Pase al hueco de Bellerín y Abde definió a la perfección solo ante Herrera.

A pesar del gol, los locales siguieron buscando la meta rival sin complejos. La intensidad de los primeros minutos fue decreciendo, aunque Moncayola dispuso de una ocasión de gol clarísima que sacó Valentín Gómez sobre la línea de meta.

Una brutal parada de Valles a remate de Budimir dio lugar a un penalti cometido sobre Herrando. Gómez golpeó al defensor rojillo al intentar despejar en esa segunda acción y Budimir anotó el 1-1 desde los once metros. Paso por vestuarios con todo abierto.

Valles, uno de los destacados del encuentro, salvó nuevamente a su equipo deteniendo un disparo lejano de Víctor Muñoz cuando Osasuna salió decidido en busca de su segundo gol.

Osasuna terminó el partido con tres extremos, pero el empate no se deshizo.

- Ficha técnica

1 – Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando (Juan Cruz, m. 46), Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz (Torró, m. 94); Rubén García (Moro, m.72), Aimar Oroz (Kike Barja, m. 82), Víctor Muñoz; y Budimir (Raúl, m. 82).

1 – Betis: Álvaro Valles; Bellerín (Ruibal, m. 46), Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Altimira (Deossa, m. 74); Antony (Riquelme, m.46), Fornals (Lo Celso, m. 74), Ez Abde; y 'Cucho' Hernández.

Goles: 0-1, m.7: Abde. 1-1, m.40: Budimir, de penalti.

Árbitro: Sesma Espinosa. Amonestó a los locales Catena, Herrando y Juan Cruz y a los visitantes Ballerín, Altimira, Antony y Cucho Hernández.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio El Sadar ante 20.080 aficionados.

1011911

le/ism