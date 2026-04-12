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1-1. El Huesca frena al Deportivo

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Huesca, 12 abr (EFE).- El Huesca puso en aprietos al Deportivo de La Coruña (1-1) y logró un punto que no le sirve de mucho en su lucha por salir de la zona de descenso, ante un rival que fue mejor pero no pudo hacerse con una victoria que le habría consolidado en la parte alta de la tabla.

Los dos equipos comenzaron el partido con muchas precauciones, para no conceder nada al rival.

El Huesca pobló el centro del campo más que en otros partidos y eso trabó el juego del Deportivo, que se mostró demasiado precavido y no pudo surtir de balones a Mulatieri ni Stoichkov durante una primera mitad bastante floja del conjunto gallego.

Tras el descanso, pronto movió el banquillo Hidalgo cambiando jugadores de la delantera y del centro del campo para darle otro aire a su equipo. También hizo cambios Oltra en el Huesca fortaleciendo la parcela defensiva para contrarrestar a su rival.

En el minuto 72, Nsongo dispuso de una buena ocasión, pero Dani Jiménez despejó el balón a córner y en la siguiente jugada Luismi Cruz batió con un potente disparo al portero azulgrana tras un pase de Quagliata.

En el último cuatro de hora, el Huesca que buscó a la desesperada igualar el marcador y el Deportivo, replegado, lo apostó todo a la contra para aumentar su ventaja.

En una de las últimas jugadas, con el equipo oscense volcado sobre la portería visitante, Carrillo aprovechó un despeje defectuoso de Ferllo para igualar el duelo en el minuto 90.

En el tiempo añadido, Piña mandó un balón a un poste y Yeremay hizo lo mismo en la jugada siguiente.

- Ficha Técnica:

1 - Huesca: Dani Jiménez; Abad (Carrillo, m. 65), Piña, Pulido, Alonso; Alvarez (Agbekpornu, m. 65), Mier (Cantero, m. 83), Jordi Martín; Luna ( Liberto Beltrán, m. 74), Portillo y Enol (Enrich, m. 74).

1 - Deportivo: Ferllo; Navarro, Loureiro, Barcia, Quagliata; Alti, Villares (R. Rodríguez, m. 56), Luismi Cruz (Patiño,m. 81), Stoichkov (Yeremay, m. 56); Mario Soriano (Grajera, m. 88) y Muliateri (Nsongo, m. 57).

Goles: 0-1, m.73, Luismi Cruz. 1-1, m.90: Carrillo.

Arbitro: González Esteban (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a los locales Mier y Álvarez, y roja directa a Pulido (m.96). Por parte del Deportivo, amonestó a Quagliata y Barcia,

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio El Alcoraz ante 5.194 espectadores. EFE

mp/ism

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