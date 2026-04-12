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0-1. El Cádiz pierde ante el Andorra y sigue en caída libre

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Cádiz, 12 abr (EFE).- El Cádiz, en caída libre, ha vuelto este domingo a perder en su casa, frente al Andorra (0-1), en la séptima derrota consecutiva en su estadio de los gaditanos y quinta consecutiva desde que llegó Sergio González a su banquillo.

Tras este resultado, el conjunto cadista continúa en la decimoctava posición, con cuatro puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso, al aprovechar que sus rivales de la cola no le han recortado desventaja, pese a que el equipo andaluz suma doce derrotas en los últimos catorce encuentros.

El Andorra, por su parte, se encarama a la novena plaza, aunque alejado de los lugares de promoción de ascenso.

Hubo que pasar el ecuador de la primera parte para que llegara una jugada de peligro, con un tiro de Marc Domenech que el portero cadista Víctor Aznar envió a córner (m.23) y, entrando en la recta final de la primera parte, se adelantó el equipo andorrano en un disparo exterior de Josep Cerdá que se coló en la portería del Cádiz (m.35).

Nada más sacar de centro, el conjunto gaditano tuvo su primera oportunidad para empatar, pero el chut de Álvaro García Pascual se estrelló en un poste (m.36), mientras que, tras la reanudación, el Cádiz saltó al campo con la clara premisa de ir a por el empate y, pese a su inconsistencia, estuvo más bullidor que en la primera mitad.

Antonio Cordero dispuso de la primera ocasión para los gaditanos, con un disparo que se perdió fuera, cerca de la portería del Andorra (m.54).

Pasados los primeros veinte minutos del segundo tiempo, Sergio González metió en el campo a dos de sus jugadores con más experiencia, el recién llegado Lucas Pérez en ataque y el centrocampista Jesús Fernández 'Suso', que hoy fue suplente.

Una jugada del uruguayo Brian Ocampo, que había saltado al césped anteriormente, la cabeceó el ariete gallego Lucas Pérez y el guardameta visitante Lázaro Owono realizó el paradón de la tarde (m.71).

El Cádiz insistió en busca de la igualada frente a un Andorra hermético que no le dejó maniobrar y que, incluso, pudo aumentar el marcador en un chut de Yerai Cabanzón que se fue al palo.

- Ficha técnica:

0 - Cádiz: Aznar; Díaz, Kovacevic, Recio, Arribas (Roger, m.85); Diakité, Kouamé (Ocampo, m.46), Cordero (Lucas Pérez, m.69), Dómina (Suso, m.69); Diarra (Álex Fernández, m.85) y García Pascual.

1 - Andorra: Owono; Carrique (Petxarromán, m.76), Alonso, Alende, Vila; Domenech, Akman, Villahermosa (Imanol, m.88), Kim (Yerai, m.66), Jastin (Le Normand, m.76); y Cerdá (Nieto, m.76).

Gol: 0-1, M. 35: Cerdá.

Árbitro: Mallo Fernández (Comité Castellanoleonés). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Kouamé (m.29), Ocampo, (m.52), Álex Fernández cuando estaba en el banquillo (m.71) y Recio (m.80) y a los visitantes Alende (m.15) y Kim (m.54).

Incidencias: Partido de la jornada 35 de LaLiga Hypermotions disputado en el estadio JP Financial ante 13.650 espectadores. EFE

jsb/agr/jl

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