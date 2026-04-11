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Zsombor Piros y Jurij Rodionov, verdugo de Jarry, finalistas del challenger de Madrid

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Madrid, 11 abr (EFE).- El húngaro Zsombor Piros y el austríaco Jurij Rodionov, verdugo del gran favorito, el chileno Nicolas Jarry, que tuvo cuatro puntos de partido, jugarán este domingo la final del challenger de Madrid que se disputa en la Casa de Campo.

Rodionov salió vencedor de un choque que se resolvió después de tres horas y 17 minutos, por 6-7(6), 7-6(4) y 7-6(4), en el duelo que cerró la jornada. Jarry, cuarto cabeza de serie y gran aspirante al triunfo, no pudo evitar la sorpresa y la derrota a pesar de tener cuatro puntos de partido con 6-5 en el tercer set.

El austríaco de origen alemán, situado en el puesto 176 del ránking ATP, disputará su decimoquinta final de un torneo challenger. Ganó ocho de ellas, la más reciente en Bonn, el pasado año, sobre tierra. Y su última final fue este mismo 2026, en Numea, Nueva Caledonia, que perdió contra el francés Arthur Gea.

El austríaco se enfrentará al húngaro Zsombor Piros que se impuso al británico Toby Samuel por 4-6, 6-3 y 6-3. Será la decimocuarta final en torneos de este nivel para Piros, que cuenta con ocho trofeos y cinco derrotas.

Será la tercera final challenger del 2026 para el húngaro que este año perdió la de Oeiras, en Portugal, pero ganó la de Lugano, contra el austríaco Joel Schwarzler. EFE

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