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Yvonne Losos y Claudio Castilla ganan en el Concurso Internacional de Murcia

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Murcia, 11 abr (EFE).- El gaditano Claudio Castilla Ruiz, con Hi-Rico de Sobral; y la dominicana Yvonne Losos de Muñiz, con Famke PF, se impusieron en el Prix Saint Georges y en el Grand Prix, respectivamente, del Concurso Internacional de doma clásica que se viene celebrando en el Club Aros-Ríos EQ de Murcia bajo la organización del Club Deportivo Pony.

Esta competición es la primera de carácter internacional en la modalidad de doma clásica que se celebra en la Región de Murcia y la cita de la categoría tres estrellas, se enmarca en el Plan de Turismo Deportivo de la Comunidad Autónoma, una estrategia orientada a posicionarla como destino de referencia para la celebración de competiciones de alto nivel que atraigan a visitantes.

En una jornada festiva en el municipio de Murcia, que vive esta semana sus Fiestas de Primavera, se desarrolló la actividad enmarcada en el calendario oficial de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y que también incluye pruebas de categoría nacional dos estrellas.

En el Prix Saint George Yvonne Losos logró la victoria con 68.088 puntos y aventajó en 71 al español Abel Salguero Toro, con Domino La Pasión, segundo; y en 392 a la amazona Aneesa Ghaleb Mahmoood, amazona de Baréin, con Hadsome, tercera. A continuación se situaron la española Cristina Torrent Moll, con Keano, en el cuarto lugar a 833 puntos de la vencedora; y la india Nadia Haridass, con Ruha He, en quinta posición a 1.813.

El Grand Prix tuvo dominio español con la mayoría de representantes español presentes. Claudio Castilla logró la victoria con 70.261 puntos por delante de Yvonne Losos, esta vez con Idwinaretto, quien se quedó a 478 del vencedor. La tercera posición fue para Alejandro Sánchez del Barco, con Onuba TR, a 3.370.

Más abajo se situaron la finlandesa Joanna Robinson, con Glamouraline -66.609 puntos- y Juan de Dios Ramírez García, con Quarlito von Nympehnburg -66.196-. EFE

Ij/asc

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