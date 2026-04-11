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Villa de Aranda recibe a Balonmano Cuenca en un duelo por la permanencia

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Aranda de Duero (Burgos), 11 abr (EFE).- Tubos Aranda Villa de Aranda recibe este domingo (12:30 horas) en el polideportivo Santiago Manguán a Balonmano Cuenca en un partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal y que supone un duelo por la permanencia en el que los de Castilla-La Mancha llegan con ventaja en la clasificación.

Los locales repiten en su casa con el subidón de moral que les ha supuesto la victoria el pasado sábado ante Recoletas Valladolid, en el puesto 11 con 15 puntos, y sabedores de que sumar otra victoria les acerca un poco más al objetivo de la permanencia.

Los conquenses, por su parte, llegan a Aranda de Duero tras imponerse sobre la bocina a Herol Nava, en novena posición en la tabla, con 19 puntos, pero sin haber conseguido aún un triunfo a domicilio esta temporada.

Para Javier Márquez, técnico del Villa de Aranda, será un encuentro en el que tendrán que estar a un gran nivel competitivo y demostrar un alto rendimiento, un ejercicio de solidez y seriedad si quiere sumarse la segunda victoria consecutiva que se han marcado como objetivo en el corto plazo.

Enfrente, ha apuntado el entrenador, los arandinos se encontrarán con un equipo sólido, que sabe agarrarse a los partidos, con mucha experiencia y calidad, con jugadores veteranos que tienen muy claro a lo que tienen que jugar, saben adaptarse, un bloque central contundente y de envergadura, muy sólido en la defensa y una capacidad de lanzamiento a tener en cuenta.

"Cuenca es un equipo que sabe a lo que juega. Ahora mismo son muy sólidos y en cuanto a la confianza, vienen con los deberes más hechos que nosotros y te da ese poso de tranquilidad para afrontar un duelo fuera de casa", ha subrayado.

En ese sentido, el de Manzanares ha confiado en que la afición sea un jugador más y vuelva a convertir el Santiago Manguán en un fortín y sea clave para lograr la victoria. EFE

nlv/orv/arh

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