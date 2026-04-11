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Vidorreta: "Hemos logrado ganar con sangre y sudor, que no lágrimas"

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San Cristóbal de La Laguna, 11 abr (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, se mostró "más que contento" por el triunfo logrado ante un Bàsquet Girona (97-94) que calificó como "un rival 'semidirecto', por la buena temporada que están haciendo.

"Hemos afrontado el partido bien, con garantías, en un buen tono trabajando bien en ambos lados de la pista, tratando de alargar la rotación aunque no era posible, pero nos pasó factura las faltas al principio", aseveró el técnico vasco.

A su juicio, "ha sido un partido de idas y vueltas, porque es lo que te obliga el Girona, un equipo que está haciendo una muy buena temporada con un estilo bien definido, capaz de enganchar, por ejemplo, tres errores para luego conseguir cuatro aciertos seguidos".

En su opinión, "hemos jugado el baloncesto que queríamos jugar. Hemos tenido un momento de crisis en el tercer cuarto, en el que ellos se han puesto dos arriba, pero hemos sabido reaccionar con un 11-0, una ventaja que pudimos haber ampliado".

"Pero al final creo que nos ha faltado un poco de piernas. Estamos involucrados en un playoff muy exigente en Europa ante el Galatasaray y eso se nota", subrayó el estratega aurinegro.

Con todo ello, Vidorreta incidió en la consecución de la victoria número 16 en liga, que permite "tener al Girona a cuatro triunfos de distancia y el average. El objetivo de estar en Europa está virtualmente conseguido; ahora queda certificarlo y estar en el playoff. Va a ser duro pero conseguir 7 victorias en los últimos 10 encuentros y tener al Unicaja y Bilbao a uno de ventaja es algo muy bueno".

Con respecto al descarte para este encuentro del exNBA Patty Mills, Vidorreta insistió en que "le hemos dado descanso porque lo necesitaba y para que esté a tope el miércoles sin ningún contratiempo". EFE

dhr/apa

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