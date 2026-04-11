Valverde: "Tenemos la urgencia de conseguir los tres puntos como sea"

Bilbao, 11 abr (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, admitió que afrontan la visita del Villarreal el domingo a San Mamés con "la urgencia de conseguir tres puntos como sea", para el doble objetivo de sellar definitivamente la permanencia y a la vez optar a una plaza europea.

"Nos estamos jugando la vida. Primero, no tenemos los puntos necesarios como para estar tranquilos. En absoluto. Y después tenemos aspiraciones si conseguimos puntos", recalcó Valverde en la rueda de prensa previa al partido contra el equipo dirigido por Marcelino García Toral.

El técnico incidió en la necesidad de "agarrarse a los partidos como sea y de verdad" para evitar situaciones como las de la pasada jornada en Getafe cuando después de "recibir un gol de la nada" no hicieron las cosas "tan bien como para ni siquiera sacar un punto" porque no consiguieron crear "muchas situaciones de gol".

"Cuando vienes de perder tienes un afán de rehacerte y de revancha con respecto a lo que has hecho o no has podido conseguir por las circunstancias que sean o porque el rival ha estado más acertado. Mañana tenemos la oportunidad y tenemos que ir a por ella", reflexionó.

Por otro lado, Valverde valoró al Villarreal como "un gran equipo" formado por "grandes jugadores" y dirigido por "uno de los mejores técnicos de LaLiga" como Marcelino.

"Van a jugar la 'Champions' el año que viene y evidentemente es un rival duro y complicado porque es muy solvente y sin duda uno de los equipos que mejor contraataca de Europa", destacó antes de admitir, en torno al once, que "es una posibilidad" que repita Dani Vivian en el lateral derecho.

"Tenemos buenos centrales, jugadores que vienen recuperándose y es algo que ya he contemplado. Durante la temporada hemos estado muy justos de efectivos en esa zona (de centrales), pero todo depende del rendimiento y de lo que vea yo con respecto al juego de nuestros futbolistas y de la percepción general", explicó.

"Nuestro jugador de enlace en medio campo, Sancet, prácticamente a veces es un cuarto delantero y tenemos que mantener un equilibrio. Mucho más con equipos como el Villarreal, que tiene jugadores que te pueden montar una contra en cualquier momento", advirtió. EFE

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