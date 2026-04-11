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Urtasun sobre la alianza de izquierdas: "Todo lo que ayude a movilizar es bienvenido"

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Madrid, 11 abr (EFE).- El ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado este sábado sobre propuesta de unidad que plantearon la número dos de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que "cualquier cosa que ayude a movilizar a la izquierda en nuestro país es bienvenida".

"Nosotros siempre lo hemos dicho, necesitamos todas las manos", ha asegurado Urtasun en declaraciones a los medios antes de visitar Mad Games Show, la feria del videojuego español.

El político ha remarcado a continuación que, si bien agradece esas "apelaciones", estas ya se están traduciendo en el trabajo político que están realizando los partidos de Sumar, con "pasos al frente" como el de la campaña por la vivienda.

Sobre este último asunto, y en relación a la negociación del decreto sobre la prórroga de los alquileres, el ministro ha afirmado que siguen "en conversaciones muy intensas". "Esa ronda que anunciamos el lunes la vamos a materializar a lo largo de esta próxima semana y vamos a seguir trabajando de una forma muy intensa los próximos días", ha prometido.

Lo que defiende Sumar es el decreto que prorroga dos años los contratos de alquiler y que está pendiente de convalidación en el Parlamento.

En todo caso, y a pesar de algunas diferencias con sus socios en el Gobierno en esta y otras materias, Urtasun ha asegurado que el Ejecutivo "goza de muy buena salud" y va a llegar hasta el final de la legislatura, ya que tiene "retos importantísimos".

Entre otras cuestiones, y preguntado por los casos de corrupción que se están juzgando en la actualidad y que afectan al exministro José Luis Ábalos, ha remarcado que "la justicia tiene que hacer su labor" y los miembros del Gobierno "seguir desplegando con toda la fuerza esa agenda anticorrupción que acordamos entre Sumar y el Partido Socialista".

"También esperamos que el Partido Popular, que está afrontando su juicio, por el caso Kitchen, esté a la altura, porque hasta ahora no lo ha estado", ha concluido el ministro. EFE

(Foto)(Vídeo)

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