Urtasun destaca que el videojuego en España ha pasado a facturar en 10 años 2.700 millones

Madrid, 11 abr (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado este sábado que el videojuego es una de las "grandísimas industrias pujantes" en España, ya que en poco más de diez años ha multiplicado por seis su facturación, de 300 a más de 2.700 millones actuales, con más de 22 millones de usuarios en el país.

El ministro ha subrayado que el Gobierno seguirá apoyando con fondos propios al sector una vez que acaben los europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobados tras la pandemia de COVID, en declaraciones a los medios antes de visitar Mad Games Show, la feria del videojuego español, organizada por la Asociación de Videojuegos AEVI y los desarrolladores (DEV) en colaboración con Cultura.

Urtasun ha recordado que España es la tercera potencia europea en materia de videojuegos antes de visitar las instalaciones, y ha recordado que hay casi 800 empresas que hacen desarrollo en España. "El videojuego es cultura y aporta un grandísimo valor añadido a nuestras industrias culturales", ha remarcado.

Por ello ha querido reconocer desde la Administración pública el papel del sector como industria pujante, y ha lanzado el mensaje de que "evidentemente vamos a seguir apoyándoles institucionalmente". Al respecto, ha recordado los 22 millones de euros destinados a esta industria por parte de los fondos europeos. EFE

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