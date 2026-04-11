Espana agencias

Urtasun denuncia el "estruendoso silencio" de PP y Vox tras las "amenazas" de Netanhayu a España

Guardar
Imagen 44R35F7OZ5CZVB57Z7KQER4VUY

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado este sábado que el PP y Vox hayan respondido con un "estruendoso silencio" las últimas "amenazas" vertidas contra España por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "PP y Vox cuando se trata de elegir entre España y Netanyahu, siempre eligen Netanyahu", se ha lamentado.

En declaraciones a los medios antes de visitar la feria de videojuegos 'Mad Games Show', el ministro ha quejado de que PP y Vox no se hayan pronunciado después de que Netanyahu avisara este viernes de que no permitirá que ningún país declare una "guerra diplomática" contra Israel "sin pagar un precio inmediato" y anunciara la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), encargado de la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Urtasun ha respondido al primer ministro israelí recalcando que está "acorralado" porque "su guerra criminal contra Irán está siendo un absoluto fracaso" y también por que "con toda probabilidad va a perder las elecciones a finales de este año".

"España no se va a amedrentar ante la amenaza y que esperamos ver al señor Netanyahu donde tiene que estar, que es sentado ante la Corte Penal Internacional para responder ante los gravísimos crímenes cometidos en Gaza", ha dicho, antes de incidir en que España "va a seguir haciendo lo que tiene que hacer": apostar por la diplomacia, el diálogo, los derechos humanos y la Carta de Naciones Unidas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Quevedo da a España la victoria que le da plaza en las finales de la Billie Jean King

Infobae

Pello Bilbao anuncia su retirada a final de temporada

Infobae

Urtasun recuerda a Irene Montero que Sumar ya trabaja para una "gran candidatura unitaria de izquierda" como la andaluza

Urtasun recuerda a Irene Montero que Sumar ya trabaja para una "gran candidatura unitaria de izquierda" como la andaluza

1-2. Iraola da una última vida al City

Infobae

Villar, Neto y Da Silva regresan en el Elche ante un Valencia con Sadiq y Beltrán en punta

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa asegura que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir” de aquí a diez años

Salvador Illa asegura que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir” de aquí a diez años

La Guardia Civil investiga un robo con explosivos en una sucursal bancaria en Toledo

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

La Guardia Civil detiene a siete personas en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

ECONOMÍA

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”