Urtasun denuncia el "estruendoso silencio" de PP y Vox tras las "amenazas" de Netanhayu a España

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado este sábado que el PP y Vox hayan respondido con un "estruendoso silencio" las últimas "amenazas" vertidas contra España por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "PP y Vox cuando se trata de elegir entre España y Netanyahu, siempre eligen Netanyahu", se ha lamentado.

En declaraciones a los medios antes de visitar la feria de videojuegos 'Mad Games Show', el ministro ha quejado de que PP y Vox no se hayan pronunciado después de que Netanyahu avisara este viernes de que no permitirá que ningún país declare una "guerra diplomática" contra Israel "sin pagar un precio inmediato" y anunciara la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), encargado de la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Urtasun ha respondido al primer ministro israelí recalcando que está "acorralado" porque "su guerra criminal contra Irán está siendo un absoluto fracaso" y también por que "con toda probabilidad va a perder las elecciones a finales de este año".

"España no se va a amedrentar ante la amenaza y que esperamos ver al señor Netanyahu donde tiene que estar, que es sentado ante la Corte Penal Internacional para responder ante los gravísimos crímenes cometidos en Gaza", ha dicho, antes de incidir en que España "va a seguir haciendo lo que tiene que hacer": apostar por la diplomacia, el diálogo, los derechos humanos y la Carta de Naciones Unidas.