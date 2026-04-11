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Urgencia competitiva del Cádiz ante un Andorra sin problemas

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Cádiz/Andorra, 11 abr (EFE).- El Cádiz, con una victoria, un empate y once derrotas en trece partidos, recibe inmerso en un escenario de urgencia competitiva por su cercanía al descenso al Andorra, que tiene muy cerca su objetivo de la permanencia.

El elevado número de derrotas sufridas y la imagen dada en algunos encuentros evidencia dificultades para el equipo cadista que dirige Sergio González en la gestión de los partidos y en la capacidad para competir.

En defensa, el Cádiz ha mostrado desconexiones y falta de contundencia en determinadas acciones, algo que le han penalizado de forma recurrente, y en ataque la situación no ha sido más favorable y a la irregular generación de ocasiones se une una falta de acierto preocupante.

El aspecto anímico también se ha convertido en un factor relevante debido a la acumulación de resultados adversos, lo que ha afectado a la confianza colectiva de la plantilla.

La necesidad de revertir esta tendencia añade presión a un equipo que está situado con cuatro puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso y al que la derrota de la pasada jornada del Zaragoza en su casa le libró de verse con uno solo por encima del abismo.

Para este partido, causan baja los lesionados de larga duración Iuri Tabatadze y Javier Ontiveros, además de Mario Climent por sanción y Dawda Cámara por motivos familiares.

Sergio González anunció en su última conferencia de prensa la convocatoria del último fichaje, el delantero gallego Lucas Pérez, que quizá podría ser titular.

El Andorra, por su parte, ha pasado la semana en una zona tranquila a doce puntos del descenso, por lo que tiene los deberes casi hechos a estas alturas del curso.

El club del Principado, que sigue con la baja de Edgar González y de Álex Calvo, llega al partido después de sumar siete puntos de los últimos nueve en juego y con una clara recuperación goleadora, lo que refuerza su estado anímico.

Los andorranos llegan al partido con jugadores que están al máximo de su confianza como el extremo Josep Cerdà y el portero Jesús Owono. Carles Manso espera contar, por fín, con el medio madrileño Sergio Molina.

El Andorra y el Cádiz empataron sin goles en el partido de la primera vuelta disputado el 2 de noviembre de 2025. Por aquél entonces, el club andorrano estaba dirigido por Ibai Gómez y los gaditanos por Gaizka Garitano.

- Alineaciones probables:

Cádiz: Aznar; Caicedo, Kovacevic, Recio, Arribas; Diakité, Ortuño, Suso, Ocampo; García Pascual y Lucas Pérez o Roger.

Andorra: Owono; Carrique, Gael Alonso, Diego Alende, Martí Vilà; Marc Domènech, Dani Villahermosa, Yeray Cabanzón; Jastin García, Josep Cerdà y 'Lauti' De León.

Árbitro: Eder Mallo (Comité vasco).

Estadio: JP Financial.

Hora: 18.30. EFE

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