UPN erige al Senado como "contrapeso" del Gobierno y augura que la 'comisión Koldo' durará hasta verano de 2027

La portavoz de UPN en el Senado, María del Mar Caballero, ha reivindicado el trabajo de la Cámara Alta bajo la mayoría absoluta del PP en esta legislatura, erigiendo la institución como "contrapeso" del Gobierno y el Congreso, a la vez que prevé que la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' mantenga sus trabajos hasta el final de la legislatura, en verano de 2027.

En una entrevista en 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, la senadora de UPN ha asegurado que, bajo su punto de vista, todavía no se tiene que cerrar esta comisión de investigación pese a llevar más de dos años de trabajo.

"Como hay distintos casos, yo creo que lo cerraremos cuando se vaya a cerrar la legislatura con todas las conclusiones", ha sostenido la senadora de UPN, defendiendo que la comisión de investigación ya está "sacando conclusiones a la par que se celebran las comparecencias".

Y es que, en su opinión, la comisión sobre el 'caso Koldo' debe seguir sus trabajos en paralelo al juicio que se está desarrollando por la trama mascarillas en el Tribunal Supremo, alegando que "una parte es la Justicia" y otra son conductas "para corregir" a nivel político.

Ante las quejas del PSOE por convertir el Senado en "un circo mediático", Caballero cree que "es justamente lo contrario": "Yo creo que se está haciendo ver que el Senado es importante, tiene un papel muy relevante también en esta legislatura, sobre todo de contrapeso".