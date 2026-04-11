Un tiroteo acaba con cuatro heridos en Algeciras (Cádiz)

Algeciras (Cádiz), 11 abr (EFE).- Cuatro personas han resultado heridas de bala esta tarde en Algeciras (Cádiz) como consecuencia de un tiroteo que ha tenido lugar, presumiblemente, en un enfrentamiento entre bandas rivales.

Los hechos se han producido alrededor de las 18.00 horas de este sábado, cuando el servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido varias llamadas alertando de ruido de disparos en la barriada Quince de Junio de la localidad gaditana.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos sanitarios. Según fuentes policiales consultadas por EFE, han sido un total de cuatro las personas heridas como consecuencia de los disparos, por lo que han sido trasladadas en ambulancia al hospital Punta Europa, para lo cual han requerido de la intervención de efectivos de Policía Nacional y Policía Local.

La Policía, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, mantiene un amplio dispositivo de seguridad en la puerta de Urgencias del hospital para evitar nuevos incidentes relacionados con el enfrentamiento.EFE

adw/plv