Un gol de Gudelj desequilibra antes del descanso el marcador para el Sevilla (2-1)

Sevilla, 11 abr (EFE).- Un gol del serbio Nemanja Gudelj, cuando pasaban dos minutos del tiempo reglamentario de la primera parte, puso el 2-1 para el Sevilla al descanso del partido que disputa este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid.

Antes, un tanto del canterano debutante Javi Boñar equilibraba a los 35 minutos para el Atlético el gol que a los diez logró de penalti para el Sevilla el nigeriano Akor Adams. EFE

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