Un detenido por la muerte de un hombre frente a un local de ocio de Barbate (Cádiz)

Cádiz, 11 abr (EFE).- La Guardia Civil investiga el fallecimiento por causas no naturales de un hombre de 43 años cuyo cuerpo ha sido hallado sin vida a las puertas de un local de copas en Barbate (Cádiz), hechos por lo que ha sido detenida una persona.

Fuentes de la Guardia Civil han informado de que una patrulla localizó a la víctima inconsciente en el lugar y solicitó la presencia de servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento y, al no certificarse una muerte de carácter natural, se activó el protocolo judicial.

Las primeras hipótesis apuntan a que la muerte puede estar relacionada con una pelea, ya que las lesiones que presentaba el cuerpo son compatibles con un traumatismo craneoencefálico.

Una persona ha sido detenida por su posible relación con estos hechos y el caso ha sido asumido por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil, que instruye las diligencias declaradas secretas. EFE

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