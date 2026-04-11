Un acertante de Bizkaia gana 3.5 millones de euros en la Primitiva

Madrid, 11 abr (EFE).- En el sorteo de La Primitiva de este sábado hay boleto acertante de la categoría especial (6 aciertos + reintegro), que con el premio acumulado de la primera categoría (6 aciertos), cobrará la cantidad de 3.535.864,58 euros, y ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Balmaseda en Bizkaia.

Al boleto acertante de la categoría especial le corresponde un premio 2.422.493,36 euros, a los que se le suma el premio acumulado de la primera categoríade 1.113.371,22 euros, por lo que cobrará la cantidad total de 3.535.864,58 euros.

De la segunda Categoría (5 aciertos + complementario) hay once boletos acertantes a los que les corresponde 16.413,33 euros a cada uno.

Combinación ganadora: 15 33 23 37 08 02

Complementario: 27. Reintegro: 7

Joker: 602542

La recaudación del sorteo ascendió a 10.502.132,00 euros.

EFE

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