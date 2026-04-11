Tabak: "Estoy muy contento por el espíritu del equipo, nunca nos rendimos"

Lugo, 11 abr (EFE).- El croata Zan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, no escondió su satisfacción por el importante triunfo de su equipo en la pista del Río Breogán.

“Estoy muy contento por la victoria, por el espíritu del equipo porque estábamos 13 puntos abajo y no nos rendimos. Como siempre desde que he llegado, estamos cometiendo algunos fallos muy ingenuos, pero el espíritu del equipo, en no rendirse en ningún momento ha sido clave. esta es una cancha muy complicada, estoy muy contento por esta victoria”, afirmó en rueda de prensa.

El técnico balcánico recordó que este era el primer partido en el que tenía a todos los jugadores disponibles y eso le permite “decidir a qué jugadores poner, cómo atacar y defender, ahora somos menos previsibles que antes y eso se lo he explicado a los jugadores”.

Tabak elogió la “calidad individual” de Shannon Evans II para “romper la primera línea” en la jugada decisiva del encuentro porque después tuvieron “una buena lectura” para encontrar a Best, antes de protagonizar una buena defensa “con jugadores más altos” para frenar la jugada del Breogán. EFE

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