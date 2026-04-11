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Surne Bilbao, a mantener la inercia ganadora en el Palau y seguir mirando al 'playoff'

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Bilbao, 11 abr (EFE).- El Surne Bilbao visitará el domingo al Barça (17.00 horas) con el objetivo de mantener su inercia ganadora tanto en la Liga Endesa como en Europa y dar la sorpresa en el Palau Blaugrana para meterse por primera vez en la temporada en las posiciones de 'playoff'.

El equipo de Jaume Ponsarnau viaja a Barcelona en un momento dulce. En la última jornada sumó una victoria de calidad frente al Unicaja, en Miribilla, con la que presentó su firme candidatura para acabar entre los ocho mejores de la liga regular.

Un éxito al que puso la guinda el miércoles, también en el Bilbao Arena, sellando el pase a su segunda final consecutiva de la Copa FIBA Europa, torneo del que es el vigente campeón y en el que como hace un año volverá a medirse a doble partido al PAOK griego los días 22 y 29 de este mes de abril.

Esa final continental marca sin duda el futuro cercano de los 'hombres de negro' que se han fijado como objetivo hasta esa fecha aprovechar las dos próximas citas ligueras, la del Palau y la visita del Manresa al Bilbao Arena, para ganar competitividad y acumular sensaciones positivas.

Hasta ahora los de Ponsarnau van por el buen camino. A falta de nueve jornadas para acabar la fase regular el Surne Bilbao tiene 15 victorias -tope histórico en los cuatro años del catalán en la capital vizcaína- y encadena una serie de 18 victorias en 21 partidos entre ACB y Europa.

Baskonia, Burgos y Murcia han sido los únicos rivales capaces de doblegar al equipo vasco desde el varapalo recibido por los bilbaínos el 2 de enero en Miribilla a manos del Valencia.

Para mantener esa buena línea, los bilbaínos deberán romper una racha de cinco derrotas consecutivas en el Palau, cancha en la que ha sumado 3 victorias, dos de ellas en la prórroga, en sus 25 visitas.

La última se remonta al 12 de enero de 2020 cuando el equipo dirigido por Alex Mumbrú, después de cinco minutos extras, doblegó al Barça (92-94) y firmó de manera épica su clasificación para la hasta ahora ha sido su última Copa del Rey. EFE

ibn/ida/fc

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