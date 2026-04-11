Sinner: "Tengo muchas ganas de un partido con Alcaraz"

Redacción deportes, 11 abr (EFE).- El italiano Jannik Sinner, que alcanzó la final del Masters 1000 de Montecarlo tras ganar con autoridad al alemán Alexander Zverev, se mostró ilusionado en disputar una lucha por el título con el vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, y desplazarle del número uno del mundo.

El transalpino recuperará la cima del ránking si gana el torneo el domingo. "Estoy deseando que llegue. Estos son los partidos por los que entreno, por los que me despierto. Y es genial tener al menos un partido contra él antes de Roland Garros", reconoció Sinner que tardó una hora y 22 minutos en batir por octava vez seguida al germano, número tres del mundo.

"Será una prueba para mi", dijo. "No tengo nada que perder. Llegar a la final aquí significa mucho para mi", indicó Sinner.

El italiano se mostró satisfecho por el nivel ofrecido ante Zverev con el que solo perdió cinco juegos (6-1 y 6-4). “Estoy muy contento. Llegamos aquí para tener un contacto con la tierra batida y ahora estar en una final significa mucho para mí”, reconoció Sinner.

“Obviamente, cada partido, cada día es diferente, así que estoy muy contento con mi actuación. Me sentí muy sólido desde el principio. Cuando te pones con break de ventaja, cambia la dinámica del partido, así que estoy muy contento y veremos qué pasa en la final” indicó Sinner que acumula veintiún triunfos seguidos, dieciséis en los Masters 1000 disputados en lo que va de 2026. EFE