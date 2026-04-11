Sanchez ya está en Pekín para iniciar un viaje oficial en el que se reunirá con Xi

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, ya se encuentra en Pekín para iniciar su viaje oficial en el que se reunirá con su homólogo Xi Jingping.

Sanchez, partió el viernes desde Barcelona, y ha llegado a la capital china poco antes de las 10 de la mañana hora española. Su agenda oficial, no obstante, no comienza hasta el lunes 13 de abril, cuando pronunciará una conferencia en la universidad de Pekín.

El martes le recibirán las principales autoridades del país, el primer ministro, el presidente de la asamblea nacional y el presidente Xi, que ademas ofrecerá un banquete para el jefe del Ejecutivo español.

Esta visita, que Sánchez realiza acompañado de su esposa, Begoña Gómez, es la cuarta que realiza al gigante asiático el presidente español, que espera que China contribuya al fin de la guerra en Irán. Además, con este nuevo viaje, España busca atraer inversiones y garantizarse el acceso a 'tierras raras' de aquel país.