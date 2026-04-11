Sánchez Flores: "El empate ha sido justo y merecido"

San Sebastián, 11 mar (EFE).- El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, se ha mostrado "contento" porque el empate de Boyé en el tiempo añadido "ha hecho justicia" para que su equipo sumara un punto que consideró "merecido".

El Alavés ha rescatado un empate clave para la lucha por la permanencia en el minuto 97 gracias a un golazo de Boyé en otro final "loco" con Quique Sánchez Flores: "Creo que tenemos que mejorar en guardar las ventajas. Nos ha pasado varias veces, pero hemos jugado ante rivales con individualidades muy potentes".

El técnico lleva cerca de cinco semanas en el banquillo babazorro, y por la situación clasificatoria actual que atraviesa el club, cree que "no es momento para hacer muchos cambios". En cuanto a su planteamiento, con dos delanteros centro y carrileros, busca "generar peligro" dentro del área, al igual que "velocidad y desborde" con los futbolistas que juegan por fuera.

Esta vez no ha tenido que agitar el árbol en el descanso para remontar el partido, y Sánchez Flores es consciente de que los futbolistas que entran desde el banquillo son "vitales" para sus aspiraciones. Sobre Boyé, ha confesado que arrastra molestias y está haciendo un esfuerzo "increíble", y por ello ha vuelto a ser suplente este sábado.

"Tengo la sensación de que somos uno, y tengo plena confianza en la plantilla y en el club. Lo que veo me genera mucha tranquilidad, e intento demostrar lo mismo. Estos jugadores son soldados, y saben perfectamente lo que hacen", ha concluido. EFE

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