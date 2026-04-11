Espana agencias

Sánchez Flores: "El empate ha sido justo y merecido"

Guardar

San Sebastián, 11 mar (EFE).- El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, se ha mostrado "contento" porque el empate de Boyé en el tiempo añadido "ha hecho justicia" para que su equipo sumara un punto que consideró "merecido".

El Alavés ha rescatado un empate clave para la lucha por la permanencia en el minuto 97 gracias a un golazo de Boyé en otro final "loco" con Quique Sánchez Flores: "Creo que tenemos que mejorar en guardar las ventajas. Nos ha pasado varias veces, pero hemos jugado ante rivales con individualidades muy potentes".

El técnico lleva cerca de cinco semanas en el banquillo babazorro, y por la situación clasificatoria actual que atraviesa el club, cree que "no es momento para hacer muchos cambios". En cuanto a su planteamiento, con dos delanteros centro y carrileros, busca "generar peligro" dentro del área, al igual que "velocidad y desborde" con los futbolistas que juegan por fuera.

Esta vez no ha tenido que agitar el árbol en el descanso para remontar el partido, y Sánchez Flores es consciente de que los futbolistas que entran desde el banquillo son "vitales" para sus aspiraciones. Sobre Boyé, ha confesado que arrastra molestias y está haciendo un esfuerzo "increíble", y por ello ha vuelto a ser suplente este sábado.

"Tengo la sensación de que somos uno, y tengo plena confianza en la plantilla y en el club. Lo que veo me genera mucha tranquilidad, e intento demostrar lo mismo. Estos jugadores son soldados, y saben perfectamente lo que hacen", ha concluido. EFE

asr/cgc/apa

Últimas Noticias

El domingo llega con lluvias, nevadas y un descenso notable de las temperaturas

Infobae

Sinner: "Tengo muchas ganas de un partido con Alcaraz"

Infobae

Urtasun insiste en que lo que tiene que hacer el Rey Juan Carlos es "pedir perdón y rendir cuentas"

Urtasun insiste en que lo que tiene que hacer el Rey Juan Carlos es "pedir perdón y rendir cuentas"

Bendodo dice a Sánchez que "no intente escapar": "La corrupción del sanchismo la conocen ya hasta en China"

Bendodo dice a Sánchez que "no intente escapar": "La corrupción del sanchismo la conocen ya hasta en China"

Bendodo dice que a Montero "le falta campaña" para explicar "los casos de corrupción "que le rodean"

Bendodo dice que a Montero "le falta campaña" para explicar "los casos de corrupción "que le rodean"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El primer astropuerto de Europa de naves espaciales, del tamaño de cuatro estadios de fútbol, estará en Teruel

El primer astropuerto de Europa de naves espaciales, del tamaño de cuatro estadios de fútbol, estará en Teruel

Salvador Illa asegura que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir” de aquí a diez años

La Guardia Civil investiga un robo con explosivos en una sucursal bancaria en Toledo

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

ECONOMÍA

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”