Espana agencias

Sánchez Cotrina afirma que en las primarias de hoy "no va a ganar una candidatura a otra", sino el PSOE de Extremadura

Guardar
Imagen UU667HUQ6NHFJPQC5QAH32Y6BA

El candidato a la secretaría general del PSOE de Extremadura Álvaro Sánchez Cotrina ha afirmado que este sábado, cuando se celebran las primarias del partido en Extremadura, "no va a ganar una candidatura a otra", sino la propia formación política.

"Hoy va a ganar el PSOE de Extremadura con la intención de decir que volvemos para volver a ser la referencia y ese relevo necesario que tenemos que tener en la política para decirle a Guardiola y al señor Fernández que se dejen de enredar porque el PSOE se rearma para decirles que le abrimos la puerta de salida de la Junta de Extremadura", ha comentado Sánchez Cotrina a los medios tras visitar hoy la sede del PSOE de Cáceres.

Así, Sánchez Cotrina cree que, a partir de mañana, el PSOE de Extremadura "va a ser un partido unido" y "más fuerte", ya que el "tono" que hay es el del "respeto" a otros compañeros que tienen "otras sensibilidades".

Sánchez Cotrina se ha mostrado "optimista" sobre el resultado de las primarias, y "no por naturaleza", sino por lo que ha percibido entre los militantes del partido, ya que cree que su proyecto, con el lema 'Volver a ser Extremadura', se ha ido entendiendo en las bases.

"Estoy muy contento porque veo a gente muy ilusionada, porque veo más caras sonrientes y alegres que pesimistas y medio tristonas", ha comentado, al tiempo que ha señalado que en sus actos ha visto "la determinación de muchas generaciones" del partido, tanto mayores como gente joven.

Ha aprovechado, igualmente, para agradecer el apoyo de los militantes y el trabajo de aquellos que están permitiendo la celebración de las primarias, ya sea en las mesas como interventores, y también de la candidatura de su rival en el proceso, Soraya Vega, que están dando "el 'do' de pecho".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Quevedo da a España la victoria que le da plaza en las finales de la Billie Jean King

Infobae

Pello Bilbao anuncia su retirada a final de temporada

Infobae

Urtasun recuerda a Irene Montero que Sumar ya trabaja para una "gran candidatura unitaria de izquierda" como la andaluza

Urtasun recuerda a Irene Montero que Sumar ya trabaja para una "gran candidatura unitaria de izquierda" como la andaluza

1-2. Iraola da una última vida al City

Infobae

Villar, Neto y Da Silva regresan en el Elche ante un Valencia con Sadiq y Beltrán en punta

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa asegura que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir” de aquí a diez años

Salvador Illa asegura que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir” de aquí a diez años

La Guardia Civil investiga un robo con explosivos en una sucursal bancaria en Toledo

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

La Guardia Civil detiene a siete personas en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

ECONOMÍA

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”