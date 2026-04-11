Rosalía antes de Rosalía: anatomía de un fenómeno mundial 'made in Barcelona'

Lara Malvesí

Barcelona, 11 abr (EFE).- Rosalía ha conseguido convertirse en la artista musical española más famosa de todos los tiempos, un fenómeno mundial que tiene su origen en Barcelona, donde la cantante recibió la amplia formación que, combinada con talento y determinación, explican el éxito que cosecha con su gira 'Lux', a punto de recalar en la ciudad.

Estas son algunas de las claves de sus orígenes y su trayectoria para entender a Rosalía antes de Rosalía, a partir de los testimonios de sus inicios en Barcelona, con los que ha hablado EFE:

Rosalía nació el 25 de septiembre de 1992 en Sant Esteve Ses Rovires, una localidad de apenas 8.000 habitantes situada a unos 40 minutos en coche de la capital catalana. La artista es ya tan de Barcelona como Gaudí o el FC Barcelona, pero en las entrevistas lleva a gala ser del Baix Llobregat o, como ella y su generación lo llaman, el 'Baixllo'.

Su madre, Pilar Tobella, la inscribió con solo 5 años en la escuela de danza Ses Dansa y en la entidad flamenca del pueblo. Allí acudía cada tarde tras salir del colegio público 'La Roureda', ubicado a escasos metros. En esa escuela de danza empieza una formación que ahora le permite bailar sobre puntas en la gira 'Lux'.

En el mercadillo de los domingos del polígono Anoia, Rosalía compra sus primeros casetes de Camarón de la Isla y nace su pasión por el género, según cuentan en 'Buscando a Rosalía' los periodistas Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra.

Para el crítico Luís Troquel, el primero en programarla en un evento hace ya doce años, "si es que hay algún descubridor de Rosalía, esa es su madre, la primera en apostar por el talento de su hija".

Según explica a EFE la alcaldesa de Sant Esteve Sesrovires, Rosalía es "un orgullo" de vecina que les ha "puesto en el mapa". Lo cierto es que hasta hace unos años, lo más conocido del pueblo era su cultivo de viña y la prisión de Can Brians. Pero desde hace algo menos de una década no hay duda de que es "el pueblo de Rosalía", aseguran los vecinos.

Con 16 años empieza a formarse en el Taller de Músics. Su director, Luís Cabrera, comenta a EFE que la artista tenía tanto interés por aprender que "machacaba a todo el mundo a preguntas" y no faltaba a ninguna clase de su doble programa en jazz y flamenco. "Mucha gente tiene talento, pero ella, además, hincaba los codos".

Parte de su primer rodaje profesional son los bolos en pequeños bares del Raval como el 'Jazz sí'. Allí tomaba el teléfono de los pocos que acudían en sus inicios a verla cantar para enviarles por audio un recordatorio cada vez que volvía a tener nuevas fechas de actuaciones, cuentan Iborra y Rodríguez.

En 2016 empieza a actuar en el Tablao Carmen, donde la ve sobre los escenarios por primera vez El Guincho, que será su productor en 'El mal querer'. Mimo Agüero, la directora del local, muestra a EFE entradas no vendidas de uno de sus primeros 'bolos', cuando aún era una desconocida.

"Era la primera vez que ella tenía un concierto con entradas de pago, que no era gratuito. Y estaba muy emocionada, ayudó a diseñar los tickets, a poner precio...", explica la responsable del tablao del Poble Espanyol.

Rosalía prosigue su formación en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). Su trabajo de fin de carrera será la base para el trabajo de 'El Mal Querer'.

El periodista y entonces organizador del festival BCN Ciutat Flamenca, Luís Troquel, presenta a Rosalía a Raül Refree, con el que firma su primer y menos conocido álbum: 'Los Ángeles'.

El festival Sónar de 2018 representa un antes y un después en la trayectoria de Rosalía. Es en esa presentación de 'El mal querer', tras la colaboración de Rosalía con C. Tangana en el tema 'Antes de morirme', cuando se fijan en ella críticos y productores internacionales.

Convertida en una estrella imparable, Rosalía viaja a EE.UU. para convertirse en una 'Motomami', primero, y en la gloria de 'Lux', después.

¿Quién es la persona más influyente en el ascenso de Rosalía? Los biógrafos Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra lo tienen claro: "La persona más influyente en el éxito de Rosalía es la propia Rosalía. Es su mayor valedora, su mayor productora, la máxima responsable de su éxito". EFE

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