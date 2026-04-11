Rosa Montero ensalza la lectura como herramienta para "vivir mil vidas"

Puertollano (Ciudad Real), 11 abr (EFE).- La escritora Rosa Montero ha defendido este sábado en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) el valor de la lectura como herramienta para "vivir mil vidas" y no sentirse nunca solo.

Durante el Encuentro Provincial de Clubes de Lectura celebrado en el centro cultural de esta localidad, la autora ha subrayado que los clubes de lectura "son siempre una maravilla", ya que la escritura es comunicación y el objetivo del autor es ser leído.

Montero ha destacado el ambiente del encuentro, que ha reunido a más de 550 personas de 38 clubes de lectura procedentes de 19 localidades y que ha calificado de "tremendo y maravilloso".

En este contexto, ha resaltado el cuidado y la dedicación en su organización, así como el papel de las bibliotecas, que ha considerado "la columna vertebral cultural de un país".

También ha señalado que la lectura no solo aporta conocimiento, sino también libertad, y ha lamentado que haya personas que no lean, no tanto por una cuestión cultural, sino porque "van a vivir mucho menos", ya que "leer te permite vivir mil vidas".

La escritora ha incidido, además, en que los libros generan conexión entre las personas, al permitir encontrar "a alguien al otro lado de la página" con quien compartir emociones o pensamientos, lo que evita la sensación de soledad.

Durante su intervención, ha avanzado que acaba de finalizar una novela corta que se publicará el próximo mes de septiembre y que se encuentra en fase de revisión. EFE

srg/msm