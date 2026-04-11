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Rodalies reduce a 179 las limitaciones de velocidad, un 17 % menos que en plena crisis

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Barcelona, 11 abr (EFE).- Rodalies recupera poco a poco la normalidad anterior al siniestro mortal de Gelida (Barcelona), del que se cumplen casi tres meses, en paralelo al avance de las obras, lo que se traduce en una caída del 17 % en las limitaciones temporales de velocidad: 179 la semana que viene, frente a las 216 del pico de la crisis.

La reducción de estas restricciones de velocidad, causante principal de los retrasos en el paso de trenes, es un indicador de la evolución de la salud de un servicio que colapsó el 20 de enero, cuando un muro de la AP-7 cayó sobre las vías de la línea R4 por las fuertes lluvias y provocó la muerte de un maquinista en prácticas.

Las limitaciones temporales de velocidad previstas para la semana que viene en Rodalies son 179 en el transporte de viajeros, el número más bajo desde, al menos, la primera semana de marzo, cuando llegaron a las 216, según cifras facilitadas por Adif.

Antes del temporal Harry, que ocasionó el accidente de Gelida, la red de Rodalies, que cuenta con 1.200 kilómetros, operaba con unas 95 restricciones temporales de velocidad (LTV, según la jerga ferroviaria), muchas motivadas por obras.

En la segunda semana de marzo, las LTV llegaron a 200; a 195, en la tercera; a 190, en la cuarta; y a 181, en la quinta; mientras que la primera semana de este abril alcanzaron las 182.

La reducción temporal de la velocidad con la que circulan los trenes es una herramienta que se utiliza para mitigar posibles riesgos cuando se detecta cualquier incidencia.

Éstas pueden tener su origen en una meteorología adversa, pero también deberse a incidencias en los sistemas de control, a las obras de mejora en la infraestructura o a la detección de anomalías en la red por parte del personal ferroviario.

Las mismas fuentes han destacado que, en todo el mes de marzo, el número de limitaciones de velocidad se redujo en 36 en la red de Rodalies, y que el balance total de suprimidas entre el 2 de marzo y el 13 de abril, restando las bajas a las nuevas altas, se eleva a 78.

Fuentes de Renfe y la Generalitat han señalado que, en estos momentos, Rodalies opera ya con un 94 % de las circulaciones existentes antes de la crisis de Gelida, después de que se hayan podido reabrir muchos de los tramos cerrados, aunque quedan aún por reemprender el servicio.

El temporal obligó a suspender el servicio ferroviario en enero y motivó la puesta en marcha de un plan de medidas urgentes en las líneas de Rodalies y Regionales que ha movilizado a más de 400 efectivos para revisar la red y reparar desde trincheras y taludes,y realizar talas sistemáticas de árboles -hasta casi 14.000 -. EFE

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