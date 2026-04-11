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Rahm: "Estoy bastante frustrado"

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Washington, 11 abr (EFE).- Jon Rahm reconoció este sábado estar "bastante frustrado" con sus resultados tras completar en números rojos la tercera ronda del Masters de Augusta (Estados Unidos), donde acumula un +5.

Rahm entregó una tarjeta de 73 golpes, uno sobre el par, con tres birdies y cuatro bogeys. El vizcaíno arrancó el torneo con muy mal pie el jueves con 78 golpes, aunque el viernes logró superar el corte al límite tras firmar 70.

"Más de lo mismo", dijo Rahm en rueda de prensa tras completar la ronda. "Estoy bastante frustrado en general. No sé si es el swing o si es el proceso. Tendré que pensarlo después de comer algo, porque estoy un poco… no perdido, pero sí frustrado", explicó.

"No siento que lo esté haciendo tan mal como reflejan los golpes, pero hay algunos que, de verdad, han sido muy malos", añadió Rahm, campeón en Augusta en 2023.

Rahm, con un +5, está provisionalmente a 17 golpes del líder, el norirlandés Rory McIlroy. El de Barrika ocupa la posición 47, prácticamente cerrando la tabla.

"Este campo hay que jugarlo muy bien y, aun así, nunca perdona", dijo, al reflexionar sobre las oportunidades perdidas. EFE

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