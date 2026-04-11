Rafa Jódar: "De momento, mi equipo somos mi padre y yo"

Barcelona, 11 abr (EFE).- El español Rafa Jódar, quien disputará esta semana su primer Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, ha explicado este sábado que, en su primera temporada en el circuito profesional, su padre, que se llama como él y también ejerce como entrenador, es el único miembro de su equipo.

"De momento, mi equipo somos mi padre y yo. Él me aconseja muy bien y los dos nos sentimos muy cómodos", ha asegurado Jódar desde la sala de prensa del RCT Barcelona-1899.

Al club barcelonés ha llegado en la mañana de este sábado, primero para ejercer de mano inocente en el sorteo del cuadro grande y, después para atender a los medios de comunicación. Y, en su primer contacto con el torneo, se mostrado sorprendido "por lo cercana que es la gente" y por el ambiente de este ATP 500 barcelonés, que le ha cursado una invitación para jugar el Godó.

El madrileño, de 19 años, acaba de ganar su primer ATP en Marrakesh. Un torneo de categoría 250 en el que sólo cedió un set y que le ha aupado hasta el puesto 57 del ranquin mundial. Un salto cualitativo y también en cuanto a repercusión mediática que asume con naturalidad.

"Yo no trabajo con ningún psicólogo. Tengo conversaciones sobre esto con mi familia y con mis padres, y al final yo creo que eso es lo que determina cómo soy y los valores que me han dado desde muy pequeño. Yo no voy a cambiar por lo que consiga o por lo que no. Soy siempre la misma persona e igual de humilde", ha reflexionado.

El campeón júnior del Abierto de Estados Unidos 2024 debutará en el torneo ante el también español Jaume Munar (37), quien reaparece en el circuito tras lesionarse el húmero de su brazo derecho en el ATP de Rotterdam hace casi dos meses.

"Ya sabía que, jugar contra quien jugara, iba a ser difícil mi primer partido aquí. En este caso, ha sido Jaume, aunque si te digo la verdad no conozco muy bien como juega, porque es mi primer año en el circuito", ha admitido Jódar.

"Intentaré prepararme bien este fin de semana, hacer unos buenos entrenamientos y luego intentar dar mi mejor nivel durante el partido", ha añadido.

En la capital catalana dice no marcarse "ningún objetivo" tras estrenar su palmares: "No me lo puse ni al principio de la temporada, cuando empecé este primer año como profesional, ni tampoco ahora, por ganar un título ATP".

"Yo creo que las cosas irán viniendo poco a poco. Lo que quiero es ir mejorando en cada torneo, ir enfrentándome a rivales nuevos e ir desarrollándome en las en las tres superficies", ha concluido. EFE