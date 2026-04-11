Quevedo da a España la victoria que le da plaza en las finales de la Billie Jean King

Redacción deportes, 11 abr (EFE).- España se clasificó este sábado para la fase final de la Copa Billie Jean King (BJK) de tenis, por quinta vez consecutiva, al eliminar a Eslovenia gracias a un nuevo triunfo de Kaitlin Quevedo frente a Veronika Erjavec por 7-6 (4) y 6-2, que dejó la eliminatoria sentenciada por 3-1.

Quevedo, de 20 años y que el viernes, se estrenó con España con una primera victoria, respondió con creces a la apuesta de la seleccionadora, Carla Suárez, y fue la pieza decisiva para obtener plaza en las finales que se celebrarán en Shenzhen (China) del 16 al 21 del próximo mes septiembre, con las mejores ocho selecciones.

La tenista, nacida en Estados Unidos y que es española desde enero de 2024 al ser su padre grancanario, sacó partido del desgaste físico de su contrincante, ganadora del segundo individual de ayer y que también jugó el dobles con el que se abrió la segunda jornada de la eliminatoria disputada en la localidad eslovena de Portoroz sobre tierra batida. EFE

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