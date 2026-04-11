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Policías mantienen protestas por la falta de concreción de Interior para equiparar su jubilación a Mossos y Ertzaintza

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Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han anunciado esta semana que mantiene su calendario de movilizaciones ante la falta de avances del Ministerio del Interior sobre la jubilación anticipada, tras el Pleno del Consejo de la Policía celebrado este jueves bajo la presidencia del director general, Francisco Pardo, y sin la asistencia del titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska.

Las organizaciones policiales fueron emplazadas a una próxima reunión de la mesa técnica para abordar el anticipo de la jubilación, en igualdad de condiciones de Mossos'Esquadra o Ertzaintza, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo favorable para los agentes encuadrados en la Seguridad Social.

IMPROVISACIÓN Y FALTA DE ESTRATEGIA

El borrador del real decreto sobre la jubilación fue acogido con críticas por gran parte de las organizaciones policiales al entender que "deja fuera" a la totalidad de los guardias civiles y a dos tercios de los agentes de la Policía Nacional, los que cotizan por clases pasivas --todos los que ingresaran en el cuerpo antes de 2011--.

"Resulta inaceptable que cuestiones de la máxima relevancia como la jubilación anticipada, la equiparación salarial y la correcta retribución de las pagas extraordinarias se aborden con meses de retraso y de forma acumulada, evidenciando una gestión reactiva, improvisada y sin una estrategia clara de resolución", han lamentado en un comunicado conjunto SUP, SPP y UFP tras el Consejo extraordinario de la Policía.

Estos sindicatos han reclamado actuar en unidad de acción, remitiéndose a la Plataforma por una Jubilación Digna que agrupa a una docena de organizaciones tanto de la Policía como de la Guardia Civil, y que ya anunció hace semanas que los agentes asistirán de uniforme a una misa en la Catedral de la Almudena (Madrid) el 9 de mayo de 2026.

PLANTE DE DOS SINDICATOS

Por su parte, Jupol abandonó el Pleno extraordinario del Consejo de Policía en señal de protesta por la ausencia del ministro Fernando Grande-Marlaska y "la falta de compromisos sobre jubilación y equiparación".

En este sentido, este sindicato ha convocado una manifestación el próximo 18 de abril en la Puerta del Sol, junto con Jucil y la plataforma Jusapol. CEP, por su parte, justificó su ausencia al Pleno del Consejo de la Policía para "no legitimar los desprecios del peor ministro del Interior".

El Ministerio del Interior mantiene que trabaja de la mano del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para abordar la jubilación anticipada, recordando que ya ejecutó el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018 con una dotación de más de 800 millones de euros, con subidas salariales que cifra en una media del 40%.

DENUNCIA ANTE EL CONSEJO EUROPEO

Por parte de las asociaciones de la Guardia Civil, una de las organizaciones de este cuerpo, Jucil, ha elevado una queja para el reconocimiento del derecho de sindicación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano dependiente del Consejo de Europa encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea.

"Esta reclamación constituye un paso decisivo en la defensa de los derechos fundamentales de los guardias civiles, alineándolos con los estándares europeos en materia social y laboral", ha sostenido Jucil, que recuerda que el Gobierno tiene hasta el 26 de mayo para pronunciarse.

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