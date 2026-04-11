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Pepu Hernández y Carlos Jiménez evocan el espíritu de 'La Familia' en el FID Segovia

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Segovia, 11 abr (EFE).- El seleccionador Pepu Hernández, y el capitán de la España campeona del mundo de baloncesto en Japón 2006, Carlos Jiménez, han cerrado la tercera edición del Foro Internacional del Deporte de Segovia con una charla en la que han evocado el espíritu de ‘La Familia’, el concepto que marcó a aquella generación de jugadores y que, según han destacado, fue clave para alcanzar el éxito colectivo hace ahora dos décadas.

El encuentro, celebrado en el Teatro Juan Bravo, ha puesto el broche final a la segunda jornada del foro, que por la mañana ha contado con la intervención del montañero Alex Txikon y que por la tarde ha incluido también una conversación con la medallista olímpica de natación sincronizada Ona Carbonell.

En la charla sobre baloncesto, conducida por el periodista Fran Fermoso, Pepu y Jiménez han recordado cómo el ambiente de cohesión del vestuario resultó determinante para el título mundial logrado en el Campeonato Mundial de Baloncesto de 2006.

“Era un equipo especialmente inteligente y comprometido”, ha afirmado el exseleccionador, quien ha subrayado la importancia de integrar a los jugadores jóvenes dentro del grupo.

Jiménez ha destacado que el equipo supo mantener la humildad incluso tras derrotar a selecciones consideradas favoritas y ha recordado algunos de los momentos más delicados del torneo, como la lesión de Pau Gasol antes de la final frente a Grecia, o el terremoto que sorprendió a la expedición durante la competición.

Pepu Hernández también ha evocado el fallecimiento de su padre en vísperas de la final, un episodio que vivió sin trasladar su dolor al grupo porque, según ha explicado, “no tenía derecho a entristecer aquella alegría colectiva”. EFE

jmm/apa

(foto)

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