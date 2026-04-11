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Pacheta: “Es un partido vital para lo que viene”

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Granada, 11 abr (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, dijo este sábado que es “vital para lo que viene” el partido de este domingo ante la Cultural Leonesa, un equipo al que ve “muy vivo” pese a ser el colista de Segunda.

Pacheta anunció en rueda de prensa que la única baja que tiene para el partido es la del lateral Pau Casadesús ya que el central Manu Lama “ha recuperado bien” de los problemas físicos que le impidieron jugar el pasado lunes en Castellón.

El técnico dijo sobre las dos últimas derrotas, ante Las Palmas y Castellón, que su equipo funcionó “tan bien o mejor que el rival” en ambos choques, pero que tuvo un problema de “efectividad” en el área rival y de “eficacia” en la propia.

“De las derrotas se extraen siempre conclusiones, pero tengo que defender el trabajo que están haciendo los jugadores”, agrego Pacheta, quien resaltó de los suyos que “nadie se borró cuando hubo problemas de lesiones”.

Sobre el partido ante la Cultural Leonesa comentó que llevan “mucho tiempo sufriendo abajo” y que es un choque “vital para lo que viene” por lo que sólo les vale “ganar”.

“La Cultural Leonesa es el colista pero está muy vivo, tiene un modelo muy definido pero tenemos que imponer nuestro ritmo y tratar de vencer. Los jugadores están concienciados y preparados”, detalló.

“Tenemos que pensar en vencer con nuestro modelo y con una actitud adecuada, teniendo el apoyo de nuestra gente. Seguro que la afición va a empujar”, sentenció Pacheta.

El técnico recordó que en Segunda “cualquiera le puede ganar a cualquiera”, aunque llega al partido con “buenas sensaciones”, pidiendo a los suyos que sean “agresivos y verticales” y solicitando “el apoyo de la gente en los momentos de duda”. EFE

jag/agr/arh

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