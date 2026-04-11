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Moreno presenta este sábado en un acto en Granada a los candidatos del PP de Andalucía

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El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participará este sábado, 11 de abril, en Granada en un acto de presentación de las ocho candidaturas provinciales del partido para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

El acto está programado para las 11.30 horas de este sábado y se celebrará en el Hotel Barceló Congress, según ha informado el PP-A en la convocatoria de este acto, en el que está previsto que intervenga Juanma Moreno, que encabeza la lista del partido por Málaga, y al que asistirán los componentes de las ocho candidaturas, en las que se incluyen los 13 consejeros del Gobierno andaluz.

El Comité Electoral del PP-A aprobó el pasado miércoles las candidaturas completas de cada una de las ocho provincias, que están encabezadas por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en Almería; el titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en Cádiz; el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en Córdoba, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en Granada.

Por su parte, la titular de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, encabeza la lista del PP-A en Huelva; la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, hace lo propio en Jaén, y la responsable de Cultura y Deporte del Gobierno andaluz, Patricia del Pozo, en Sevilla.

Forman parte también de las listas el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, como número tres por Córdoba, y los demás consejeros del Gobierno andaluz. Así, los titulares de Industria, Energía y Minas, y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Jorge Paradela y Carolina España, respectivamente, son los números dos de las listas por Sevilla y Málaga, mientras que la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ocupa la misma plaza en la lista por Almería.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, concurrirá a las elecciones desde el número cuatro de la candidatura por Málaga, en la que el titular de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, figura como número cinco.

También el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, es el número 5 de una de las listas del PP-A, aunque en su caso por la provincia de Córdoba, en la que el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, concurre como número 7.

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