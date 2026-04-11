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Montero promete un plan de rescate de la sanidad andaluza y eliminar las listas de espera

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Cádiz, 11 abr (EFE).- La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha anunciado este sábado un plan de rescate de la sanidad pública andaluza, el 'Plan Montero', que incluirá la eliminación de las listas de espera con plazos máximos garantizados por ley y una inyección económica anual de 3.000 millones de euros.

Montero ha presentado estas medidas en un acto celebrado en Cádiz, donde ha defendido que su propuesta se articulará en una norma con memoria económica, calendario de ejecución, presupuesto finalista e indicadores de evaluación para medir su cumplimiento.

Según ha explicado, la primera medida de este plan será garantizar por ley que la atención primaria ofrezca citas en un máximo de 48 horas y eliminar la demora actual en un plazo de seis meses.

La candidata socialista ha señalado que la ley también fijará un plazo máximo de 30 días para pruebas diagnósticas, de 60 días para consultas con especialistas hospitalarios y de entre 120 y 180 días para intervenciones quirúrgicas, en función de la complejidad de la patología.

Montero ha asegurado que el objetivo es "construir un sistema sanitario que no tenga listas de espera" y ha afirmado que estas medidas son "viables" porque ya se aplicaron en etapas anteriores de gobiernos socialistas.

Para lograr estos objetivos, ha planteado una inyección extraordinaria de recursos, de forma que 3.000 millones de euros anuales del nuevo modelo de financiación autonómica, que prevé 5.700 millones más para Andalucía, se destinen específicamente a la sanidad pública.

La dirigente socialista ha indicado que este incremento permitirá elevar el gasto por habitante, actualmente entre los más bajos del país, y mejorar la seguridad clínica, la calidad asistencial y la modernización del sistema.

El plan contempla además la incorporación de unos 18.000 profesionales sanitarios, entre ellos 5.000 médicos y 5.900 enfermeros, así como otros perfiles como fisioterapeutas, técnicos, celadores y personal administrativo.

Montero ha destacado que esta ampliación de plantilla permitirá reducir la presión asistencial y garantizar al menos diez minutos por paciente en atención primaria mediante el establecimiento de límites máximos de citas por profesional.

Asimismo, ha anunciado un plan para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal sanitario, con el compromiso de que ningún salario base del Servicio Andaluz de Salud esté por debajo de la media nacional.

Entre las medidas previstas figuran incentivos para fidelizar a los profesionales, compensaciones económicas en zonas de difícil cobertura y un plan de retorno para recuperar talento que ha emigrado a otros sistemas sanitarios.

La candidata ha subrayado también la necesidad de reorganizar la gestión interna del sistema sanitario, con la ordenación de las bolsas de empleo, los procesos de movilidad y la reducción de la carga burocrática para los profesionales.

En el ámbito asistencial, ha apostado por reforzar la atención primaria como eje del sistema y por implantar un plan tecnológico que mejore la capacidad diagnóstica y terapéutica de la sanidad pública.

Se da un año como máximo para articular una "alianza" con sindicatos, plataformas, asociaciones de pacientes y colectivos para impulsar el sistema sanitario y promete dar rango de vicepresidencia a la Consejería de Sanidad, que tendría competencias exclusivas.

Montero ha enmarcado este plan en la defensa del sistema sanitario público como “principal contrato de igualdad” y ha criticado el modelo del actual Gobierno andaluz, al que ha acusado de deteriorar la sanidad para favorecer su privatización.

Según ha afirmado, más de dos millones de andaluces sufren actualmente problemas de acceso a la atención sanitaria, con demoras en citas, diagnósticos y operaciones. EFE

pec/rro/mcm

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