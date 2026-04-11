Moncho Fernández: "No hemos perdido el partido; más bien lo ha ganado La Laguna"

San Cristóbal de La Laguna, 11 abr (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, felicitó a su equipo pese a la derrota ante La Laguna Tenerife en el Santiago Martín (97-94) y destacó de su plantilla "el gran esfuerzo dado hasta el final".

"Siento realmente que no hemos perdido el encuentro, sino que nos ha ganado el rival", opinó el preparador.

"Obviamente estoy triste por el resultado, pero debo dar un reconocimiento enorme al equipo, porque llegamos aquí, teniendo enfrente a un adversario como es el Canarias y nosotros apenas con un pívot sano, porque Maric ha jugado haciendo un esfuerzo enorme con el hombro izquierdo destrozado, y luego (Sergi) Martínez llegaba muy dolorido por unas molestias en el tobillo, y aún con todo eso han dado un esfuerzo enorme", explicó el técnico gallego.

En su opinión, "hemos llegado a volver al partido y lo hemos tenido ahí, pero al final ha decidido el buen hacer y el saber de La Laguna. El talento puede decidir, pero en todo lo demás el equipo ha estado fantástico", concluyó. EFE

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