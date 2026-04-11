Miguel Allen: "No tenemos que pensar en el AEK, antes hay que ganar en Manresa"

Badalona (Barcelona), 11 abr (EFE).- El ala-pívot del Asisa Joventut Miguel Allen ha remarcado que el equipo "no tiene que pensar en el partido ante el AEK sin antes hacer un muy buen partido y ganar en Manresa", en la previa del derbi que se jugará este domingo (12:00 horas) en el Nou Congost.

El jugador canario ha querido centrarse en la Liga Endesa pese a la importancia del duelo de la próxima semana en Atenas, donde la Penya se jugará su pase a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones.

"Este tipo de partidos son muy divertidos y debemos ir a por todas para seguir en la zona alta de la clasificación. Queremos ser cabezas de serie en el 'play-off' de la Liga Endesa y es un derbi con un gran ambiente, por lo que tendremos que dar el máximo si queremos sacar la victoria", ha afirmado.

Allen, por otro lado, ha hablado de las bajas de Ante Tomic y Simon Birgander, los dos interiores de referencia del equipo, y del alto protagonismo que ha tenido en los últimos partidos al tener que sustituirlos.

"Veo al equipo muy bien, estamos sin pívots, pero con los minutos míos y los de (Michael) Ruzic hacemos que seamos un equipo más móvil, y por lo tanto juguemos a un ritmo más alto", ha apuntado Allen, quien ha asegurado que sabe lo que puede "aportar al equipo".

"Me ha tocado dar un paso hacia adelante y estoy en un momento en el que debo demostrar que puedo ayudar al equipo a ganar, y creo que estoy aprovechando todos los minutos que tengo", ha concluido. EFE

jvs/gmh/arh