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Matías Moreno: "Tenemos que salir a matar"

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València, 11 abr (EFE).- El defensa argentino del Levante Matías Moreno dijo que dadas las urgencias que tienen para lograr la salvación este lunes en el choque ante el Getafe deben salir con una enorme determinación y con todos los jugadores centrados en el objetivo común.

"Esperamos un partido durísimo, ambos tenemos muchas ganas de la victoria, ellos con su objetivo y nosotros con el nuestro y tenemos que salir a matar, estar todos unidos, ser un equipo e ir todos a por lo mismo. Con las ganas e ilusión que tenemos, tenemos que conseguir eso que queremos”, señaló en declaraciones a los medios del club.

El jugador cedido por la Fiorentina admitió que el hecho de jugar el lunes hace la semana "muy larga" pero dijo que el ambiente es bueno en la plantilla. "Estamos con muchas ganas y energía y trabajamos al cien por ciento todo el grupo para poder conseguir lo que queremos, que es la victoria, pero también disfrutando y pasándolo bien”, destacó.

El central cordobés dijo que los jugadores y los aficionados persiguen un mismo objetivo, que es la permanencia en Primera, y que tienen "muchas ganas, con mucha ilusión con muchas expectativas".

"Eso se logra estando unidos, estando fuertes y dándolo todo dentro de la cancha", apuntó el argentino, que agradeció el respaldo de los seguidores recibido hasta ahora y que pidió que continúe.

“Es importantísimo que nuestros aficionados estén ahí como siempre lo hacen. Es un apoyo que nos da mucho cuando estamos un poco más caídos. Les escuchamos, nos alientan y es muy importante para nosotros”, señaló. EFE

pzm/nhp/arh

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