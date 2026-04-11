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Matarazzo, "descontento" con el partido de la Real ante el Alavés

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San Sebastián, 11 abr (EFE).- Al estadounidense Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, no le ha gustado el partido de los suyos ante el Alavés de este sábado en Anoeta (3-3), y ha lamentado los errores en defensa que han costado dos tantos en contra.

La Real ha dejado escapar dos puntos en el descuento por un golazo de Boyé, algo que no le ha gustado al entrenador: "No hemos estado acertados en los primeros dos goles, y hemos perdido muchas posesiones fáciles. No hemos hecho un buen partido, por lo que estoy descontento", ha reconocido.

A pesar de ello, ha valorado la reacción de los suyos tras estar dos veces por detrás en el marcador, aunque tampoco está contento con la fase ofensiva de este partido. El de New Jersey se ha mostrado bastante enfadado con algunas de las decisiones del árbitro tras el pitido final, aunque no ha querido hablar de su actuación.

Lo siguiente para la Real será el próximo sábado la final de la Copa del Rey, un reto muy "excitante" para el equipo, y el entrenador es "optimista". Oyarzabal no ha disputado ni un solo minuto por unas pequeñas molestias en los isquiotibiales, aunque su presencia en la final no corre peligro. Sucic ha tenido que pedir el cambio, aunque Matarazzo ha confirmado que ha sido por cansancio.

Tras casi tres meses en el dique seco, el japonés Kubo ha podido gozar de minutos en la segunda mitad, y Matarazzo lo ha visto "bien". EFE

asr/cgc/asc

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