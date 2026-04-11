Más de mil personas se manifiestan en Sevilla para reclamar el fin de la tauromaquia

Sevilla, 11 abr (EFE).- Más de un millar de personas se han manifestado este sábado bajo el lema 'No matarás' por las calles de Sevilla, convocados por Pacma, para pedir el fin de la tauromaquia.

La convocatoria ha partido sobre las 17:00 horas desde los Jardines de Murillo, en el inicio de la calle San Fernando, y por segundo año consecutivo pone el foco en la relación entre tauromaquia, tradición y religión, apelando a la reflexión ética bajo el mandamiento 'No matarás'.

Lemas contra la tauromaquia en español, japonés o francés se pueden ver en esta manifestación, cuya cifra de participación elevan los organizadores hasta las 1.500 personas.

El presidente de Pacma y candidato a la Junta de Andalucía, Javier Luna, ha reclamado el fin de la tauromaquia una vez más en esta manifestación, que se celebra en Sevilla desde hace años, y ha expuesto que, según algunas encuestas, un 80 por ciento de la población la rechaza.

Ha dicho que a "está avanzando muchísimo" en concienciación social, pero a nivel político ve "un poco de retroceso" porque PP, PSOE o Vox apuestan por ella: "Lo que hace falta es que los políticos tomen las medidas necesarias para acabar con la tauromaquia".

La coordinadora de Pacma en Sevilla, Clara Márquez, ha asegurado que la tauromaquia está en declive "cada vez más", aunque en Sevilla existe la "controversia" de ver la plaza de la Real Maestranza llena, aunque considera que "eso no representa a la sociedad sevillana en absoluto".

"Cada vez somos más gente gritando en redes sociales y en la calle", ha añadido.

La movilización coincide en la misma tarde con la celebración de una corrida de toros en Sevilla, lo que Pacma entiende que "evidencia la necesidad de expresar, de forma cívica, el rechazo creciente a la tauromaquia".

La marcha recorre el centro de Sevilla para denunciar la tauromaquia "como una forma de violencia hacia los animales y cuestionar el marco cultural que, a juicio del partido, contribuye a su normalización". EFE

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