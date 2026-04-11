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Martín Demichelis: "Hoy tenemos mucho más para sostener y crecer"

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Palma, 11 abr (EFE). - El técnico del RCD Mallorca, Martín Demichelis, ha destacado en la rueda de prensa previa al choque ante el Rayo Vallecano que su equipo tiene "mucho más para sostener y crecer" sobre el terreno de juego.

Al ser preguntado sobre si seguiría la jornada de sus rivales directos, el argentino centró los focos en los suyos: "A los que nos gusta el fútbol veremos porque hay para analizar, pero nos centramos en nosotros y nada más que nosotros".

"No hay metodología que te asegure ganar, hoy tenemos mucho más para sostener y seguir creciendo como para complicar a los jugadores con cosas de los rivales. Al que le guste que hoy mire, pero a pensar en nosotros", ha subrayado.

La noticia negativa de la semana fue la lesión grave de Mateo Joseph: "Después de una semana donde habíamos arrancado con las energías positivas por el triunfo ante el Madrid, ya veníamos de la ingrata lesión de Raíllo, que se sume Mateo es de esas cosas que son inesperadas, duelen".

"Cuando pasa jugando al fútbol es parte de la profesión, no tiene explicación, es dolorosa. Ya quiere operarse y recuperarse, es un periodo donde todos tenemos que estar a su lado", ha lamentado Demichelis.

Con miras al partido contra el Rayo, el entrenador bermellón ha confirmado que Darder y Pablo Torre compartirán centro del campo al igual que hicieron contra el Madrid, y ha descartado la titularidad de Marash Kumbulla, al no estar todavía a punto para salir de inicio, por lo que se espera que David López y Omar Mascarell formen la pareja de centrales.

El duelo de este domingo será una de las primeras veces que el conjunto balear salga a jugar sin Raíllo ni Valjent, sancionado por acumulación de tarjetas: "Una de las cosas que más me gustaría mañana es tener la portería a cero. Mañana jugaremos después de tantísimos años sin Raíllo ni Valjent, y sería maravilloso que mañana se consiga", ha comentado el técnico.

Demichelis también ha vuelto a lanzar un nuevo aviso a Jan Virgili, que apunta a repetir suplencia y no ha salido de inicio desde la llegada del argentino: "A Virgili lo tuve poco y nada entre la expulsión y selección, el otro día entró y lo hizo bien, necesito que se siga exigiendo como todos, tiene un gran poderío en la ofensiva pero debe aprender mucho en lo defensivo, no siempre se juega atacando", ha remarcado.

El técnico mallorquinista no cree que el Rayo viaje a la isla pensando en la otra competición que disputa, la Conference League: "Yo creo que jugarán todos, tienen la cabeza puesta en la liga también y por eso creo que rotó cuando se puso 2 y 3-0, son buenos, pero se afronta con toda la humildad y el respeto que merecen ellos", ha asegurado. EFE

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